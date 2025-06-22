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PEDRO SANČEZ

Španski premijer o napadima SAD-a na Iran: Svijet na rubu mračnog ponora

Normalizujemo scenario u kojem se sile međusobno bombarduju, kazao je Pedro Sančez

Pedro Sančez. AP Photo/Ng Han Guan, File

S. S.

22.6.2025

Svijet je na rubu mračnog ponora, rekao je španski premijer Pedro Sančez u nedjelju nakon američkih napada na iranska nuklearna postrojenja.

- Normalizujemo scenario u kojem se određene sile međusobno bombarduju, njihovi lideri razmjenjuju nuklearne prijetnje, a civili snose posljedice - rekao je Sančez u televizijskom govoru, gdje je također govorio o španskim ciljevima potrošnje za NATO.

Njegovi komentari dolaze u trenutku kada druge evropske nacije pozivaju na deeskalaciju nakon što se Vašington pridružio izraelskim napadima na Iran, koji sada prijeti odmazdom.

- Moramo se zaštititi od prijetnji, ali također moramo zahtijevati suzdržanost sa svih strana - dodao je Sančez.

Ranije je špansko Ministarstvo vanjskih poslova objavilo saopštenje u kojem izražava "najveću zabrinutost" nakon američkih bombardovanja u Iranu, rekavši da se situacija "mora riješiti diplomatskim putem". Španski ministar vanjskih poslova Hoze Manuel Albares također je pozvao na "deeskalaciju i maksimalnu suzdržanost".

- Međunarodno pravo se mora poštovati. Diplomatija je rješenje - dodao je Albares.

# ŠPANIJA
# PEDRO SANCHEZ
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