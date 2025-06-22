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"MIGA"

Tramp potvrdio da su se bombarderi iz Irana vratili u Misuri: "Make Iran Great Again"

Ako sadašnji iranski režim nije sposoban učiniti Iran ponovo velikim, zašto ta promjena ne bi bila opcija

Bombarderi sletjeli. Screenshot

S. S.

22.6.2025

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži Truth Social, gdje je potvrdio da su dva bombardera B-2, koja su učestvovala u napadima na iranska nuklearna postrojenja, sigurno sletjela u Misuri.

- Sjajni piloti B-2 upravo su sletjeli, sigurno, u Misuri. Hvala na dobro obavljenom poslu - napisao je Tramp.

Komentarisao je i moguću promjenu vlasti u Iranu, koristeći sebi svojstven stil izražavanja.

- Znam da nije politički korektno reći "promjena režima", ali ako sadašnji iranski režim nije sposoban učiniti Iran ponovo velikim, zašto ta promjena ne bi bila opcija??? MIGA - poručio je, aludirajući na svoju poznatu parolu MAGA (Make America Great Again).

Govoreći o rezultatima američkih vojnih udara, Tramp je istakao da je šteta na iranskim nuklearnim objektima ogromna.

- Šteta na nuklearnim lokacijama u Iranu je monumentalna. Udari su bili snažni i precizni. Naša vojska pokazala je izvanrednu vještinu. Hvala vam - zaključio je.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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