Tramp potvrdio da su se bombarderi iz Irana vratili u Misuri: "Make Iran Great Again"

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži Truth Social, gdje je potvrdio da su dva bombardera B-2, koja su učestvovala u napadima na iranska nuklearna postrojenja, sigurno sletjela u Misuri.

- Sjajni piloti B-2 upravo su sletjeli, sigurno, u Misuri. Hvala na dobro obavljenom poslu - napisao je Tramp.

Komentarisao je i moguću promjenu vlasti u Iranu, koristeći sebi svojstven stil izražavanja.

- Znam da nije politički korektno reći "promjena režima", ali ako sadašnji iranski režim nije sposoban učiniti Iran ponovo velikim, zašto ta promjena ne bi bila opcija??? MIGA - poručio je, aludirajući na svoju poznatu parolu MAGA (Make America Great Again).

Govoreći o rezultatima američkih vojnih udara, Tramp je istakao da je šteta na iranskim nuklearnim objektima ogromna.

- Šteta na nuklearnim lokacijama u Iranu je monumentalna. Udari su bili snažni i precizni. Naša vojska pokazala je izvanrednu vještinu. Hvala vam - zaključio je.