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Tramp: Ako iranski režim nije u stanju učiniti Iran ponovo velikim, zašto ne bi došlo do promjene režima?

Trampova objava je promjena u odnosu na poruke visokih zvaničnika Trampove administracije

Donald Tramp. Anadolija

S. S.

23.6.2025

Predsjednik SAD Donald Trump je u nedjelju navečer na društvenim mrežama aludirao na mogućnost promjene režima u Iranu.

- Nije politički korektno koristiti termin "promjena režima", ali ako trenutni iranski režim nije u stanju učiniti Iran ponovo velikim, zašto ne bi došlo do promjene režima? MIGA (op.a. Make Iran great again - napisao je Tramp.

Trampova objava je promjena u odnosu na poruke visokih zvaničnika Trampove administracije, iako nije direktno rekao da će SAD provoditi promjenu režima.

- Ova misija nije bila i nije bila o promjeni režima - rekao je ministar odbrane Pit Hegset novinarima u Pentagonu u nedjelju ujutro.

Potpredsjednik SAD Džej Di Vens ponovio je taj stav ranije tog dana, rekavši za NBC: „Ne želimo promjenu režima.“

Objava Trampa. Screenshot

# IRAN
# DONALD TRUMP
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