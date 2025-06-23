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TVRDI DA JE SVE SRAVNJENO

Donald Tramp otkrio šta dokazuje da su nuklearna postrojenja u Iranu uništena: "Udari su bili strašni"

Riječ „uništenje“ je potpuno tačna, dodao je

Donald Tramp. AP

Dž. R.

23.6.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) oglasio se više puta nakon što su u Iranu gađana nuklearna postrojenja. U najnovijoj objavi on se gotovo hvali zbog precizno pogođene mete, a potom je objasnio kako je utvrđeno da je sve sravnjeno sa zemljom.

- Monumentalna šteta je naneta svim nuklearnim postrojenjima u Iranu, što potvrđuju satelitski snimci. Riječ „uništenje“ je potpuno tačna! Bijela struktura koja se vidi duboko je ugrađena u stijenu, čak joj je i krov daleko ispod nivoa zemlje i potpuno zaštićen od plamena. Najveća šteta dogodila se duboko ispod površine. Direktan pogodak! - napisao je Tramp na mrežu Truthsocial.

Malo ranije, objavio je i da su udari bili snažni i precizni.

- Naša vojska pokazala je veliku vještinu - napisao je Tramp na svom nalogu na mreži Truth Social.

Satelitski snimci postrojenja prije i nakon udara. Maxar

On je prethodno rekao da su sinoćnji udari "uzeli bombu iz ruku Irana".

- Jučer smo imali spektakularan vojni uspjeh, uzevši im 'bombu' direktno iz ruku (a oni bi je iskoristili kad bi mogli!) - napisao je Tramp.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# NUKLEARNA POSTROJENJA
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