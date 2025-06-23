Kina tvrdi da je američki napad na iranske nuklearne objekte narušio kredibilitet Vašingtona u diplomatiji

Kineski ambasador pri UN-u Fu Kong (Cong) govorio je tokom hitnog sastanka Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku, dan nakon američkih napada na iranska nuklearna postrojenja.

Kina tvrdi da je američki napad na iranska nuklearna postrojenja narušio kredibilitet Vašingtona.

Peking je zabrinut da bi situacija „mogla izmaći kontroli“, izvjestio je njihov državni emiter nakon sastanka Vijeća sigurnosti UN-a.

Kineski ambasador pri UN-u Fu Kong kaže da strane trebaju obuzdati „impuls sile, izbjegavati pogoršavanje sukoba i dolijevanje ulja na vatru“, prema državnom emiteru CCTV.

Fu kaže da strane, posebno Izrael, "trebaju odmah prekinuti vatru kako bi spriječile eskalaciju situacije i izbjegle prelijevanje rata."

- Iran je pogođen, ali je i kredibilitet Sjedinjenih Država narušen, kako kao zemlje tako i kao učesnika u bilo kakvim međunarodnim pregovorima - kaže Fu.

Odvojeno, kineska ambasada u Iranu kaže da je većina kineskih građana u Iranu sigurno evakuirana i da oni koji su preostali nisu u područjima visokog rizika.