Ograničeni letovi sa glavnog međunarodnog aerodroma u Izraelu

Izrael će danas početi sa ograničenim letovima sa i do međunarodnog aerodroma Ben Gurion, saopćila je uprava aerodroma.

Odlazni letovi će se obavljati sa najviše 50 putnika zbog novih sigurnosnih protokola, saopštila je Uprava aerodroma Izraela (IAA). Izraelska komanda unutrašnjeg fronta ograničila je velika okupljanja ljudi i zatvorila nebitna radna mjesta zbog prijetnje od iranskih balističkih raketa.

U međuvremenu, IAA će dozvoliti približno 24 dolazna leta dnevno kao dio onoga što naziva operacijom "Bezbjedan povratak", jer desetine hiljada Izraelaca ostaju zarobljene u inostranstvu. Ovi dolazni letovi mogu se obavljati sa povećanim kapacitetom.

IAA je saopćila da bi obnavljanje letova - čak i sa ograničenim kapacitetom - označilo "značajan korak ka postepenom obnavljanju rutinskih međunarodnih putovanja.