Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BEN GURION

Ograničeni letovi sa glavnog međunarodnog aerodroma u Izraelu

Zatvorena su i nebitna radna mjesta zbog prijetnje od iranskih balističkih raketa

Izraelski međunarodni aerodrom. Times of Israel

Dž. R.

23.6.2025

Izrael će danas početi sa ograničenim letovima sa i do međunarodnog aerodroma Ben Gurion, saopćila je uprava aerodroma.

Odlazni letovi će se obavljati sa najviše 50 putnika zbog novih sigurnosnih protokola, saopštila je Uprava aerodroma Izraela (IAA). Izraelska komanda unutrašnjeg fronta ograničila je velika okupljanja ljudi i zatvorila nebitna radna mjesta zbog prijetnje od iranskih balističkih raketa.

U međuvremenu, IAA će dozvoliti približno 24 dolazna leta dnevno kao dio onoga što naziva operacijom "Bezbjedan povratak", jer desetine hiljada Izraelaca ostaju zarobljene u inostranstvu. Ovi dolazni letovi mogu se obavljati sa povećanim kapacitetom.

IAA je saopćila da bi obnavljanje letova - čak i sa ograničenim kapacitetom - označilo "značajan korak ka postepenom obnavljanju rutinskih međunarodnih putovanja.

# IZRAEL
# LETOVI
# IRAN
# MEĐUNARODNI AERODROM
# OGRANIČENJA
# BEN GURION
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.