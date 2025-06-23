Sjeverna Koreja oštro osudila američki napad: Nasilno pogazili suverenitet Irana

Sjeverna Koreja osudila je američki napad kao teško kršenje sigurnosnih interesa i teritorijalnih prava Irana, izvještavaju državni mediji.

Ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da su SAD i Izrael krivci za napetosti na Bliskom istoku koje su proizašle iz "neprekidnih ratnih poteza i teritorijalne ekspanzije" Izraela, što je Zapad prihvatio i ohrabrio.

- Sjeverna Koreja snažno osuđuje napad SAD-a na Iran koji je nasilno pogazio teritorijalni integritet i sigurnosne interese suverene države - rekla je glasnogovornica novinske agencije KCNA.

- Pravedna međunarodna zajednica trebala bi podići glas jednoglasne osude i odbacivanja konfrontacijskih postupaka SAD-a i Izraela - dodala je.

Tekuća regionalna napetost bila je neizbježan proizvod nepromišljene hrabrosti Izraela ,navodi, tvrdeći da je jevrejska država "promovirala svoje jednostrane interese kroz neprestane ratne poteze i teritorijalnu ekspanziju".

Iran i Sjeverna Koreja održavaju prijateljske veze i sumnja se da decenijama sarađuju u vojnoj saradnji, uključujući i razvoj balističkih raketa.

Vjeruje se da Sjeverna Koreja posjeduje desetine nuklearnih bojevih glava i raznih sistema za isporuku oružja.