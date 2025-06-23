Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

STANJE PRIPRAVNOSTI

Američki mediji tvrde: Iran zaprijetio aktiviranjem "spavača" u SAD

Saopštenje je stiglo do Trampa preko posrednika na samitu G7 u Kanadi prošle sedmice

Podrška Iranaca režimu. AP

Dž. R.

23.6.2025

Izvori Sky News-a kažu da je Iran upozorio Donalda Trampa (Trump) da će aktivirati napade uspavanih ćelija unutar SAD-a ako bude napadnut, u poruci poslanoj dan prije američkih napada.

Saopštenje je stiglo do Trampa preko posrednika na samitu G7 u Kanadi prošle sedmice, koji je Tramp ranije napustio, rekla su dva američka zvaničnika i osoba upoznata s prijetnjom  američkoj mreži NBC News.

Trampova administracija, kao i agencije za provođenje zakona u ključnim gradovima, u stanju su visoke pripravnosti za svaku potencijalnu odmazdu unutar Sjedinjenih Država.

Ministarstvo domovinske sigurnosti jučer je upozorilo da "iranski sukob uzrokuje pojačanu prijetnju u Sjedinjenim Državama".

Mogla bi postojati povećana mogućnost terorističkih napada u SAD-u "ako iransko vodstvo izda vjersku presudu kojom se poziva na odmazdu nasiljem protiv ciljeva u domovini".

Iran bi mogao pokrenuti sajber napade na američke mreže i ciljati američke vladine zvaničnike.

Potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) rekao je za NBC News da administracija "vrlo pažljivo" razmatra mogućnost napada na domovinu.

# PRIJETNJE
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# ODMAZDA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.