Američki mediji tvrde: Iran zaprijetio aktiviranjem "spavača" u SAD

Izvori Sky News-a kažu da je Iran upozorio Donalda Trampa (Trump) da će aktivirati napade uspavanih ćelija unutar SAD-a ako bude napadnut, u poruci poslanoj dan prije američkih napada.

Saopštenje je stiglo do Trampa preko posrednika na samitu G7 u Kanadi prošle sedmice, koji je Tramp ranije napustio, rekla su dva američka zvaničnika i osoba upoznata s prijetnjom američkoj mreži NBC News.

Trampova administracija, kao i agencije za provođenje zakona u ključnim gradovima, u stanju su visoke pripravnosti za svaku potencijalnu odmazdu unutar Sjedinjenih Država.

Ministarstvo domovinske sigurnosti jučer je upozorilo da "iranski sukob uzrokuje pojačanu prijetnju u Sjedinjenim Državama".

Mogla bi postojati povećana mogućnost terorističkih napada u SAD-u "ako iransko vodstvo izda vjersku presudu kojom se poziva na odmazdu nasiljem protiv ciljeva u domovini".

Iran bi mogao pokrenuti sajber napade na američke mreže i ciljati američke vladine zvaničnike.

Potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) rekao je za NBC News da administracija "vrlo pažljivo" razmatra mogućnost napada na domovinu.