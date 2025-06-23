Zatvorena slika rata: Stroga medijska pravila u Izraelu na snazi

Izraelska vlada uvela je nove mjere koje dodatno ograničavaju načine na koje mediji mogu izvještavati o sukobu s Iranom, uvodeći stroge smjernice koje se odnose na sigurnosne aspekte i posljedice iranskih napada. Prema naredbi vojnog cenzora, brigadnog generala Kobija Mandelblita, definisana su nova pravila koja precizno određuju šta novinari i medijske kuće unutar Izraela smiju, a šta ne smiju objavljivati u vezi sa najnovijim sukobima. Cenzor je upozorio da bi neodobreno izvještavanje moglo predstavljati ozbiljnu prijetnju nacionalnoj sigurnosti, izvještava Al Jazeera. Instrument kontrole narativa Izraelski pravni okvir za medijsku cenzuru potiče još iz vremena britanskog mandata nad Palestinom iz 1945. godine. Ti su zakoni kasnije postali dio zakonodavstva novostvorene izraelske države. Ograničenja u medijskom izvještavanju prevazilaze zabranu pojedinih informacija – ona služe i kao instrument kontrole narativa koji se tiču sigurnosnih pitanja.

Prema podacima Međunarodne federacije novinara (IFJ), od 7. oktobra 2023. godine, najmanje 164 novinara ubijena su u Gazi, dok se broj žrtava povećava i u Libanu, na okupiranoj Zapadnoj obali te u Iranu. Od maja 2024. godine, medijska kuća Al Jazeera zabranjena je na teritoriji Izraela, dok su liberalne novine Haaretz bile meta sankcija zbog kritičkog izvještavanja o postupcima izraelskih vlasti. Novi set ograničenja posebno se odnosi na aktuelni rat s Iranom. U dokumentu pod nazivom Rising Lion – Smjernice za cenzuru IDF-a za medijsko izvještavanje o napadu na Izraelski domaći front (IHF), izraelski vojni cenzor nalaže medijima poseban oprez prilikom izvještavanja o raketnim i dron napadima iz Irana. Izričito je zabranjeno snimanje ili emitovanje slika s mjesta napada, naročito u blizini vojnih objekata. Također, zabranjena je upotreba dronova i širokougaonih kamera za prikaz pogođenih područja, kao i objavljivanje tačnih lokacija udara u blizini sigurnosnih postrojenja, prikazivanje lansiranja izraelskih projektila ili presretanja iranskih raketa. Dijeljenje videosnimaka s društvenih mreža bez prethodne provjere kod cenzora također je zabranjeno, uz upozorenje da takvi snimci mogu sadržavati dezinformacije koje širi neprijatelj. Nova pravila stupila su odmah na snagu, a njihova primjena već ima konkretne posljedice – u lučkom gradu Haifi uhapšeni su fotografi koji su pokušali postaviti opremu za snimanje mogućeg raketnog napada. I prije ovih novih mjera, izraelski novinari i urednici imali su obavezu da sve tekstove koji se tiču državne sigurnosti pošalju vojnom cenzoru na prethodno odobrenje. Cenzor je mogao zabraniti objavu samo u slučaju gotovo sigurne prijetnje po nacionalnu sigurnost, ali ne i zbog moguće štete po reputaciju vojske ili političara.