Kina između Irana i nafte: Hormuški moreuz prijeti savezništvu

Dok u Iranu jačaju zahtjevi za zatvaranjem Hormuškog moreuza kao odgovor na američke napade na nuklearna postrojenja, ključni diplomatski i ekonomski saveznik Teherana mogao bi biti među najvećim gubitnicima te odluke. Radi se o – Kini. Hormuški kanal, strateški prolaz koji povezuje Perzijski zaljev s otvorenim okeanom, jedna je od najvažnijih svjetskih tačaka za protok nafte. Prema američkoj Upravi za energetske informacije (EIA), tokom prošle godine kroz ovaj uski morski prolaz između Irana i Omana dnevno je prolazilo oko 20 miliona barela sirove nafte – što čini otprilike 20 posto ukupne svjetske potrošnje.

Za Kinu, koja je ne samo najveći globalni uvoznik nafte već i glavni kupac iranske sirove nafte, značaj Hormuškog moreuza je još veći. U prva tri mjeseca 2025. godine, Kina je, prema EIA, dnevno uvozila oko 5,4 miliona barela sirove nafte upravo kroz ovaj tjesnac. To je oko polovine ukupnog kineskog dnevnog uvoza nafte tokom tog perioda, pokazuje analiza CNN-a na osnovu kineskih carinskih podataka. Američki državni sekretar Marko Rubijo (Marco Rubio9 u nedjelju je ukazao na ovu kinesku ranjivost, pozivajući Peking da iskoristi svoj utjecaj i odvrati Teheran od zatvaranja Hormuškog moreuza. - Pozivam kinesku vladu da iskoristi svoj kanal komunikacije s Iranom, jer njihova privreda u velikoj mjeri zavisi od tog tjesnaca - rekao je Rubijo u intervjuu za Fox News, naglasivši da bi takav potez nanio veću štetu drugim ekonomijama nego što bi utjecao na američku.