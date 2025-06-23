Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OŠTRE KRITIKE

Video / Senator Bernie Sanders za vrijeme govora saznao za napade na Iran: Evo kako je reagirao

Umjesto da vodimo ratove protiv Irana, trebamo ulagati u obnovu Amerike, poručio je Sanders

Berni Sanders. Screenshot

N. Aj.

23.6.2025

Američki senator Berni Sanders (Bernie) sinoć je održao govor u Teksasu, u kojem je oštro kritikovao predsjednika SAD Donalda Trampa (Trump) i najbogatiji sloj američkog društva, poručivši da se Sjedinjene Američke Države nalaze „na ivici neviđene opasnosti“.

Sanders je posebno ukazao na utjecaj novca u politici, pohlepu korporacija i Trampov prijedlog budžeta, koji, kako je rekao, dodatno produbljuje jaz između bogatih i siromašnih.

Na početku govora Sanders je saznao da su SAD izvele napad na Iran. Izjavio je da je riječ o nezakonitim i protivustavnim napadima, budući da prema američkim zakonima samo Kongres ima ovlasti da odobri ulazak u rat.

- Imamo predsjednika koji gotovo svakodnevno djeluje protiv vrijednosti ove zemlje i interesa radničkih porodica - rekao je Sanders prisutnima.

Bijela kuća, s druge strane, navela je da je riječ o ograničenoj vojnoj akciji protiv iranskih nuklearnih kapaciteta, a ne o formalnoj objavi rata.

- SAD se suočava s ogromnim unutrašnjim problemima. Umjesto da vodimo ratove protiv Irana, trebamo ulagati u obnovu Amerike - poručio je Sanders.

Okupljeni su više puta uzvikivali „No new wars“ (Bez novih ratova), a mnogi su nosili majice iz prethodnih Sandersovih predsjedničkih kampanja.

Njegov skup održan je u trenutku kada brojni istaknuti republikanci iz Teksasa otvoreno izražavaju podršku Trampovoj odluci o napadima na iranske ciljeve.


Dok Demokratska stranka još pokušava pronaći način kako da se suprotstavi Trampu, Sanders okuplja građane širom SAD u sklopu svoje turneje "Borba protiv oligarhije" (Fighting Oligarchy Tour), često u pratnji kongresnice Aleksandrije Okasio-Kortez (Alexandria Ocasio-Cortez).

Sanders, 83-godišnji senator iz Vermonta, koji je dvaput bezuspješno pokušao osvojiti predsjedničku nominaciju Demokratske stranke (2016. i 2020. godine), ostaje dosljedan svom narativu: da ogromna ekonomska nejednakost uništava američku demokratiju i živote običnih ljudi.

- Previše Amerikanaca se bori da prehrani porodicu i plati kiriju, dok je onima na vrhu bolje nego ikada - zaključio je Sanders.

# IRAN
# BERNIE SANDERS
# SAD
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.