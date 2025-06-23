Video / Senator Bernie Sanders za vrijeme govora saznao za napade na Iran: Evo kako je reagirao

Američki senator Berni Sanders (Bernie) sinoć je održao govor u Teksasu, u kojem je oštro kritikovao predsjednika SAD Donalda Trampa (Trump) i najbogatiji sloj američkog društva, poručivši da se Sjedinjene Američke Države nalaze „na ivici neviđene opasnosti“. Sanders je posebno ukazao na utjecaj novca u politici, pohlepu korporacija i Trampov prijedlog budžeta, koji, kako je rekao, dodatno produbljuje jaz između bogatih i siromašnih.

Na početku govora Sanders je saznao da su SAD izvele napad na Iran. Izjavio je da je riječ o nezakonitim i protivustavnim napadima, budući da prema američkim zakonima samo Kongres ima ovlasti da odobri ulazak u rat. - Imamo predsjednika koji gotovo svakodnevno djeluje protiv vrijednosti ove zemlje i interesa radničkih porodica - rekao je Sanders prisutnima. Bijela kuća, s druge strane, navela je da je riječ o ograničenoj vojnoj akciji protiv iranskih nuklearnih kapaciteta, a ne o formalnoj objavi rata.

- SAD se suočava s ogromnim unutrašnjim problemima. Umjesto da vodimo ratove protiv Irana, trebamo ulagati u obnovu Amerike - poručio je Sanders. Okupljeni su više puta uzvikivali „No new wars“ (Bez novih ratova), a mnogi su nosili majice iz prethodnih Sandersovih predsjedničkih kampanja. Njegov skup održan je u trenutku kada brojni istaknuti republikanci iz Teksasa otvoreno izražavaju podršku Trampovoj odluci o napadima na iranske ciljeve.