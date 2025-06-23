Vrhovni komandant iranske vojske: Amerika je svaki put dobila odgovor za zločine, i sada će

Vrhovni komandant iranske vojske izjavio je da će uslijediti „snažan odgovor“ na napade Sjedinjenih Američkih Država na iranska nuklearna postrojenja, u video snimku koji su objavili brojni mediji bliski vlastima.

- Kroz cijelu našu historiju suočavali smo se s Amerikom mnogo puta. Svaki put kada su pokušali da nas napadnu, dobili su snažan odgovor - rekao je general major Amir Hatami i dodao:

- Borimo se, borimo se za sreću. Imali smo mnogo šehida, ali ćemo se boriti sa snagom i hrabrošću. Budite sigurni u našu snagu.

Hatami, jedan od najviših generala u Iranu, imenovan je na ovu funkciju prije manje od sedmicu, nakon što je Iran izvršio promjene u vojnom vrhu kako bi popunio upražnjene pozicije nastale nakon što je Izrael ubio nekoliko visokih vojnih zvaničnika u svojim nedavnim napadima.

Iranski zvaničnici su također izjavili da se neće povući nakon američkog uključenja u rat.

Jutros je izraelska vojska saopćila da je oboren dron u neposrednoj blizini ulaska u Izrael. Iran se o ovome još nije oglasio.

Dron je, kako kažu, presretnut u blizini južnog grada Eilata prije nego što je prešao na izraelsku teritoriju.

Osim toga, oboren je i izraelski dron iznad područja Khorramabad u zapadnom Iranu.