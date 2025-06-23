Deset pripadnika Revolucionarne garde ubijeno u izraelskom napadu

U izraelskim napadima na iransku provinciju Jazd jučer je ubijeno deset pripadnika Revolucionarne garde, prema poluzvaničnoj novinskoj agenciji Tasnim.

Izraelske odbrambene snage saopštile su da su borbeni avioni pogodili strateški komandni centar za rakete, gdje su bile uskladištene rakete dugog dometa.

Oko 60 raketa lansirano je iz ovog komandnog centra prema Izraelu, navodi se.

Podsjećamo, zračne snage Izraela jutros tvrde da napadaju lokacije vojne infrastrukture u Kermanšahu, gradu s oko milion stanovnika u zapadnom Iranu.

Također, IDF tvrdi da je dron zračnih snaga Hermes oboren jutros u zapadnom Iranu iznad područja Khorramabad.

- Tokom operativnih aktivnosti, bespilotna letjelica zračnih snaga oborena je u Iranu. Nema straha od curenja informacija - saopštila je vojska.

Prošle sedmice, bespilotna letjelica Hermes 900 izraelskih zračnih snaga oborena je iznad područja Isfahana.