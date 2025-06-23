Aragči stigao u Moskvu: Sastaje se sa Vladimirom Putinom

Abas Aragči (Abbas Aragchi), iranski ministar vanjskih poslova, stigao je u Moskvu gdje će se sastati s predsjednikom Rusije, Vladimirom Putinom.

Prevario glasače

Aragči je jučer, na vanrednoj press konferenciji u Istanbulu, najavio sastanak i komentarisao američki napad na Iran.

Poručio je da je predsjednik Donald Tramp (Trump) "izdao Iran zloupotrebljavajući predanost diplomatiji, ali i prevario vlastite glasače koji su ga izabrali pod obećanjem da će okončati beskrajne ratove".

Trampovu administraciju nazvao je "bezakonim nasilnikom", te je još jednom pozvao Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija da hitno osudi, kako je rekao, američki čin agresije. Upozorio je da "tišina međunarodne zajednice vodi svijet u neviđeni nivo opasnosti i haosa".

Vezano za sastanak s Putinom, kazao je da je Rusija prijatelj Irana.

- Konstantno konsultujemo jedni druge. Tokom protekla dva-tri mjeseca, dok smo pregovarali sa SAD-om, neprestano smo informirali naše ruske partnere o svakom prijedlogu i svakom pomaku – ili njegovom izostanku - rekao je Aragči.

Tijesna saradnja

Naglasio je da će današnji susret s ruskim predsjednikom biti "ozbiljan i sadržajan", te da Teheran i Moskva nastavljaju tijesnu saradnju.

Novinska agencija TASS izvijestila je danas, pozivajući se na Aragčija, da Iran i Rusija koordiniraju svoje stavove o trenutnoj eskalaciji na Bliskom istoku.

Aragči je jučer također rekao da će njegova zemlja razmotriti sve moguće odgovore na američke napade na Iran. Dodao je da neće biti povratka diplomatiji dok se ne uzvrati.