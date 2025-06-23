Problemi za aviokompanije: Ovako izgleda nebo iznad Bliskog istoka

Komercijalne aviokompanije širom svijeta razmatraju koliko dugo da obustave letove prema Bliskom istoku, s obzirom na to da je sukob koji je već poremetio glavne zračne rute ušao u novu fazu nakon što su Sjedinjene Američke Države izvele napade na ključna iranska nuklearna postrojenja, a Teheran najavio osvetu. Inače veoma prometan zračni prostor koji se prostire od Irana i Iraka do Mediterana već deset dana gotovo da je prazan od komercijalnog zračnog saobraćaja, otkako je Izrael 13. juna započeo napade na Iran. Aviokompanije preusmjeravaju, otkazuju i odgađaju letove kroz regiju zbog zatvaranja zračnog prostora i sigurnosnih prijetnji, prenosi Index.hr.

Nova otkazivanja letova međunarodnih prijevoznika u proteklim danima, uključujući letove prema jednoj od najprometnijih zračnih luka na svijetu – Dubaiju – ukazuju na rastuću zabrinutost u avioindustriji. Ipak, neke međunarodne aviokompanije nastavile su letove u ponedjeljak, pokazuju podaci stranice Flightradar24. S obzirom na to da je zračni prostor iznad Rusije i Ukrajine zatvoren za većinu kompanija zbog dugotrajnog rata, Bliski istok postao je još značajnija ruta za letove između Evrope i Azije. Tokom posljednjih deset dana, usred raketnih i zračnih napada, aviokompanije su birale alternativne pravce – preko Kaspijskog mora na sjeveru ili preko Egipta i Saudijske Arabije na jugu. Osim povećanih troškova goriva i posada zbog ovih dužih ruta i otkazivanja, aviokompanije se suočavaju i s mogućim rastom cijene avionskog goriva, jer cijene nafte rastu nakon američkih napada. Širenje zona sukoba sve više opterećuje rad aviokompanija jer zračni napadi povećavaju rizik od slučajnog ili namjernog obaranja civilnih aviona. Sve je veći problem i ometanje i lažiranje GPS signala u politički osjetljivim regijama, gdje se s kopna emitiraju netačne lokacije koje mogu skrenuti letjelice s planirane rute.

Putanja aviona . Screenshot / Flightradar24 Putanja aviona . Screenshot / Flightradar24

Flightradar24 je za Reuters izjavio da je posljednjih dana zabilježen „dramatičan porast“ GPS ometanja i lažiranja signala iznad Persijskog zaljeva. Švicarska firma koja vodi mapu GPS poremećaja, SkAI, objavila je da je samo u posljednja 24 sata na tom području detektovala više od 150 „lažnih aviona“. Stranica Safe Airspace, koja se bavi prikupljanjem i dijeljenjem informacija o rizicima u zračnom saobraćaju, navela je u nedjelju da bi američki napadi na iranska nuklearna postrojenja mogli povećati prijetnje za američke operatere u regiji.