Robin Bruks (Brooks), ekonomista i saradnik Brookings Instituta analizirao je trenutnu situaciju na Bliskom istoku i prema onome što je objavio, najveći pobjednik će biti ruski predsjednik Vladimir Putin.

On je na društvenoj mreži X podijelio grafikone na kojima se mogu vidjeti cijene sirove nafte Ural i Brent gdje je vidljiv rast od početka juna.