Dva grafikona koja objašnjavaju trenutno stanje: Ko će najbolje proći zbog situacije na Bliskom istoku

Robin Bruks (Brooks), ekonomista i saradnik Brookings Instituta analizirao je trenutnu situaciju na Bliskom istoku i prema onome što je objavio, najveći pobjednik će biti ruski predsjednik Vladimir Putin.
On je na društvenoj mreži X podijelio grafikone na kojima se mogu vidjeti cijene sirove nafte Ural i Brent gdje je vidljiv rast od početka juna.
- Samo je jedan jasni pobjednik iz onoga što se dešava na Bliskom istoku, a to je Putin. Cijena nafte Ural (plavo) je najviša u posljednjih nekoliko mjeseci, a Ukrajina je izvan toga. Putin sada ima puno novca i dovoljno pokrića da nastavi svoju ofanzivu u Ukrajini - naveo je.
Također, osvrnuo se i na položaj i politiku Kine.
- Ruska invazija na Ukrajinu pokazala je da je Kina globalni agent nestabilnosti. Stoga, kada mi ljudi kažu da će Kina spriječiti Iran da zatvori Hormuški moreuz, to nije ni blizu sigurnom. Kina će biti sretna zbog velikog porasta cijena nafte ako to destabilizira SAD i Evropu - pojasnio je.