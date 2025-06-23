Iranski zvaničnik poručio: "Kockar Tramp je započeo rat, mi ćemo biti ti koji će ga okončati"

Nedavne neprijateljske akcije Sjedinjenih Država proširile su opseg legitimnih meta za iranske oružane snage, rekao je glasnogovornik centralnog štaba Katam al-Anbija (Khatam al-Anbiya) u videu podijeljenom u ponedjeljak.

Ibrahim Zulfakari (Zolfaqari) kaže da SAD trebaju očekivati ​​teške posljedice za svoje postupke.

- Gospodin Tramp (Trump), kockar, možda je započeo ovaj rat, ali mi ćemo biti ti koji će ga okončati - kazao je Zulfakari na kraju snimljenje izjave.

Podsjećamo, SAD je izveo napad na iranska nuklearna postrojenja, a predsjednik Tramp tvrdi da satelitske snimke pokazuju "monumentalnu štetu" koju su napravili.