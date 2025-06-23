Izraelska vojska tvrdi da su napali šest iranskih aerodroma

Najmanje šest iranskih aerodroma pretrpjelo je napade, tvrdi izraelska vojska.

U saopćenju objavljenom na njihovom nalogu na platformi X, Izrael je naveo da su daljinski upravljane letjelice uništile 15 iranskih aviona i helikoptera.

Na slici priloženoj uz objavu navedeni su aerodromi Mehrabad, Mashhad i Dezfu među onima koji su bili meta napada.

- U napadima su oštećene piste, podzemni bunkeri, avion za dopunjavanje gorivom i avioni F-14, F-5 i AH-1 koji pripadaju iranskom režimu - navodi se, prenos Al Jazeera.

Navodi se i da je trenutno onemogućeno polijetanje aviona s ovih aerodroma. Iran se još nije oglasio o ovim izraelskim navodima.