SAD u strahu od odmazde Irana: State Department izdao upozorenje Amerikancima širom svijeta

U bazama i na ratnim brodovima na Bliskom istoku trenutno se nalazi 40.000 američkih vojnika koji su stavljeni u stanje pune pripravnosti, dok je Ministarstvo odbrane spremno odgovoriti na mogući iranski napad.

Američki State Department izdao je globalno upozorenje, savjetujući američkim državljanima širom svijeta da budu posebno oprezni.

Predsjednik Donald Tramp (Trump) tvrdi da su iranska nuklearna postrojenja „izbrisana“, ali američki zvaničnici priznaju da još ne znaju koliku su tačno štetu nanijeli i da postoji mogućnost da su zalihe obogaćenog urana premještene prije samog napada.

Od Amerikanaca širom svijeta sada se traži maksimalan oprez.

U svjetskom sigurnosnom upozorenju koje je izdao State Department piše:

- Postoji mogućnost organizovanja protesta protiv američkih državljana i interesa u inostranstvu. Državljanima SAD savjetujemo povećan nivo opreza gdje god da se nalaze.