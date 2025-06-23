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NAPREDNA LETJELICA

Objavljen snimak rušenja: Iranci oborili još jedan skupi izraelski dron Hermes 900

Hermes 900 je višenamjenska letjelica, sposobna za izviđačke i borbene misije, uključujući nošenje protutenkovskih projektila

Oborena letjelica. Screenshot

N. Aj.

23.6.2025

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) jutros je saopćila da je iznad područja Khorramabada, u zapadnoj provinciji Lorestan, oborila još jedan izraelski dron – ovaj put model Hermes 900, jednu od najnaprednijih i najskupljih bespilotnih letjelica u arsenalu izraelske vojske.

Informaciju o obaranju potvrdila je i izraelska vojska (IDF), navodeći da je do incidenta došlo tokom "operativne aktivnosti" na teritoriji Irana. U kratkom saopćenju IDF-a navodi se da "nema opasnosti od curenja osjetljivih informacija".

Iranski mediji su objavili i videosnimak za koji tvrde da prikazuje trenutak obaranja drona. Prema dostupnim podacima, Hermes 900 je višenamjenska letjelica, sposobna za izviđačke i borbene misije, uključujući nošenje protivtenkovskih projektila.

Sličan incident dogodio se i prošle sedmice kada je dron istog modela oboren iznad oblasti Isfahan u centralnom Iranu. Time je dodatno naglašena sve veća prisutnost izraelskih bespilotnih letjelica u iranskom zračnom prostoru, ali i odlučnost Teherana da ih neutrališe.

Hermes 900, kojeg proizvodi izraelska kompanija Elbit Systems, procjenjuje se na između 10 i 16 miliona dolara po primjerku, što ga svrstava među najskuplje vojne dronove koji su trenutno u operativnoj upotrebi.

# IZRAEL
# IRAN
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