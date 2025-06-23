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SIRENE ODJEKUJU ZEMLJOM

Iran žestoko napada Izrael: Pogođena elektrana, lansirano više balističkih raketa

Na navodnim snimcima koji se šire društvenim mrežama vidi se bijeli dim koji se diže u zrak nakon udara na elektranu

Širi se bijeli dim. X

Dž. R.

23.6.2025

IDF je saopćio da je Iran lansirao nove rakete na Izrael, a prema prvim informacijama, koje još uvijek nisu zvanične, pogođena je elektrana u Ašdodu, gradu na jugu Izraela.

Spasilačke ekipe poslate su u taj dio kako bi ispitale situaciju, javlja Times of Israel.

Izraelska elektroprivreda (IEC) saopćila je da je zbog udara iranske balističke rakete u blizini "strateškog infrastrukturnog objekta" na jugu Izraela došlo do prekida u snabdijevanju strujom u nekoliko gradova u tom području.

- Timovi su na putu do nekoliko lokacija na terenu s ciljem što bržeg obnavljanja snabdijevanja strujom. Operacije uključuju popravke infrastrukture i uklanjanje sigurnosnih rizika, a provode se u koordinaciji sa sigurnosnim snagama - navodi IEC.

Prema preliminarnim procjenama IDF-a, oko sedam balističkih raketa lansirano je iz Irana na Izrael u nekoliko talasa.

Rakete su ispaljene u više plotuna tokom skoro 40 minuta, što je jedan od najdužih iranskih raketnih napada u ratu.

Na navodnim snimcima koji se šire društvenim mrežama vidi se bijeli dim koji se diže u zrak nakon udara na elektranu.

Sirene odjekuju zemljom dok vlasti apeluju na sve civile da hitno odu u skloništa dok PVO radi na obaranju raketa. Za sada nema informacija o povrijeđenima.

Najnovija upozorenja aktivirana su i u područjima blizu granice sa Gazom.

Poslanici Kineseta prekinuli su sjednicu odbora kako bi otišli u sklonište zbog sirena u Jeruzalemu.

# NAPAD
# IZRAEL
# IRAN
# ELEKTRANA
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