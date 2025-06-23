Iran žestoko napada Izrael: Pogođena elektrana, lansirano više balističkih raketa

IDF je saopćio da je Iran lansirao nove rakete na Izrael, a prema prvim informacijama, koje još uvijek nisu zvanične, pogođena je elektrana u Ašdodu, gradu na jugu Izraela.

Spasilačke ekipe poslate su u taj dio kako bi ispitale situaciju, javlja Times of Israel.

Izraelska elektroprivreda (IEC) saopćila je da je zbog udara iranske balističke rakete u blizini "strateškog infrastrukturnog objekta" na jugu Izraela došlo do prekida u snabdijevanju strujom u nekoliko gradova u tom području.

- Timovi su na putu do nekoliko lokacija na terenu s ciljem što bržeg obnavljanja snabdijevanja strujom. Operacije uključuju popravke infrastrukture i uklanjanje sigurnosnih rizika, a provode se u koordinaciji sa sigurnosnim snagama - navodi IEC.

Prema preliminarnim procjenama IDF-a, oko sedam balističkih raketa lansirano je iz Irana na Izrael u nekoliko talasa.

Rakete su ispaljene u više plotuna tokom skoro 40 minuta, što je jedan od najdužih iranskih raketnih napada u ratu.