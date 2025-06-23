Peking upozorava: Sukob Izraela i Irana prijeti svjetskoj privredi

Kina je pozvala na jače međunarodne napore za smanjenje tenzija u sukobu između Izraela i Irana, kako bi se spriječio daljnji negativan utjecaj na svjetsku ekonomiju, dok u Iranu rastu pozivi za zatvaranje Hormuškog moreuza kao odgovor na američke napade na iranska nuklearna postrojenja.

Na pitanje o podršci iranskog parlamenta zatvaranju ovog ključnog pomorskog pravca, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Kine Gvo Điakun (Guo Jiakun) rekao je da su Persijski zaljev i okolne vode od vitalne važnosti za međunarodnu trgovinu robom i energentima.

- Očuvanje sigurnosti i stabilnosti u regiji je u zajedničkom interesu međunarodne zajednice - rekao je Điakun na redovnoj konferenciji za novinare u ponedjeljak.

- Kina poziva međunarodnu zajednicu da pojača napore za deeskalaciju sukoba i spriječi da regionalna nestabilnost dodatno ugrozi globalni ekonomski razvoj - dodao je.

Hormuški moreuz, koji povezuje naftom bogat Persijski zaljev s otvorenim okeanom, jedan je od najkritičnijih svjetskih tačaka za protok nafte. Prema podacima američke Uprave za energetske informacije (EIA), prošle godine je kroz ovaj uski prolaz između Irana i Omana dnevno prolazilo oko 20 miliona barela sirove nafte – što predstavlja 20 posto svjetske potrošnje.

Za Kinu, najvećeg svjetskog uvoznika nafte i najvećeg kupca iranske sirove nafte, Hormuški moreuz ima još veću važnost.

Kina je u prva tri mjeseca 2025. godine dnevno kroz ovaj prolaz uvozila 5,4 miliona barela sirove nafte, prema procjenama EIA-e. To odgovara otprilike polovini ukupnog kineskog dnevnog uvoza u tom periodu, prema proračunu CNN-a na osnovu kineskih carinskih podataka.

U nedjelju je američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) pozvao Kinu da utiče na Iran kako bi ga odvratila od zatvaranja Hormuškog moreuza.