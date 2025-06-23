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MINISTAR VANJSKIH POSLOVA

Španija traži od EU obustavu sporazuma s Izraelom i embargo na oružje

Vrijeme riječi i deklaracija je prošlo, poručio je Hoze Manuel Albares

Ministar vanjskih poslova Španije Hoze Manuel Albares. AP

N. Aj.

23.6.2025

Ministar vanjskih poslova Španije izjavio je u ponedjeljak da će zatražiti od Evropske unije da suspenduje ključni sporazum o saradnji s Izraelom i uvede embargo na oružje toj zemlji, rekavši da Evropa „mora pokazati hrabrost“.

- Vrijeme riječi i deklaracija je prošlo. Imali smo dovoljno vremena -  rekao je Hoze Manuel Albares (José Manuel Albares) novinarima u Briselu.

- Ono što ću zatražiti jeste konkretna akcija od Evropske unije… kako bi se osiguralo da diplomatija, a ne rat, bude prioritet. Ili da se sve što se tiče iranskog nuklearnog portfolija rješava pregovorima, te konkretna akcija u vezi s Izraelom da se zaustavi ovaj rat. Sve je povezano. Gaza, Zapadna obala, Liban, Sirija, Iran – sve je povezano na Bliskom istoku - poručio je Albares.

Sporazum o pridruživanju EU–Izrael, čiju suspenziju je Albares zatražio „odmah“, obuhvata razne oblike saradnje između dvije strane, uključujući politički dijalog, slobodan protok robe i naučnu saradnju.

U maju, pod pritiskom zemalja članica, EU je saopćila da će revidirati svoj sporazum o pridruživanju s Izraelom zbog blokade humanitarne pomoći Gazi. Većina članica EU tada je glasala za preispitivanje posebno Člana 2. dokumenta, koji naglašava da „odnosi između strana… moraju biti zasnovani na poštivanju ljudskih prava i demokratskih principa“.

# IZRAEL
# EVROPSKA UNIJA
# EMBARGO
# ŠPANIJA
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