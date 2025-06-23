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ZAŠTIĆENI PROSTORI

Izraelska vojska dozvolila građanima izlazak iz skloništa nakon novih iranskih raketa

Hitne službe su raspoređene na više lokacija širom Izraela, gdje su prijavljeni "pali projektili"

Stanovnici Haife jučer nakon napada Irana. AP

N. Aj.

23.6.2025

Izraelske vlasti dozvolile su stanovnicima da "napuste zaštićene prostore" u nekoliko naselja nakon što je Iran u ponedjeljak ispalio nove rakete.

Hitne službe su raspoređene na više lokacija širom Izraela, gdje su, prema saopćenju Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), prijavljeni "pali projektili".

Na lice mjesta pozvani su policajci i jedinice za deaktivaciju bombi, rekao je portparol, dodajući da za sada nema izvještaja o povrijeđenima niti o materijalnoj šteti.

Javnost je pozvana da se "kloni svih tih područja."

# IZRAEL
# IRAN
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