Izraelska vojska dozvolila građanima izlazak iz skloništa nakon novih iranskih raketa

Izraelske vlasti dozvolile su stanovnicima da "napuste zaštićene prostore" u nekoliko naselja nakon što je Iran u ponedjeljak ispalio nove rakete.

Hitne službe su raspoređene na više lokacija širom Izraela, gdje su, prema saopćenju Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), prijavljeni "pali projektili".

Na lice mjesta pozvani su policajci i jedinice za deaktivaciju bombi, rekao je portparol, dodajući da za sada nema izvještaja o povrijeđenima niti o materijalnoj šteti.

Javnost je pozvana da se "kloni svih tih područja."