EU upozorava Iran: Zatvaranje Hormuškog moreuza bilo bi vrlo opasno

Visoka predstavnica EU za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas (Kallas) danas je upozorila da bi zatvaranje Hormuškog moreuza bilo izuzetno opasno i da ne bi bilo dobro ni za koga.
- Velika je zabrinutost zbog mogućnosti odmazde i eskalacije sukoba, naročito ako bi Iran zatvorio Hormuški moreuz, što bi bilo izuzetno opasno i nikome ne bi išlo na korist - rekla je Kalas prije početka sastanka ministara vanjskih poslova, na kojem će stanje na Bliskom istoku biti glavna tema.
Hormuški moreuz, koji povezuje Perzijski zaljev s Indijskim oceanom, jedan je od najvažnijih svjetskih prolaza za transport nafte. Kroz njega prolazi oko 20 posto globalne potražnje nafte i plina.
Ministri su i prije službenog sastanka tokom radnog doručka razgovarali o Iranu.
- Ministri su izrazito fokusirani na diplomatsko rješenje i vlada velika zabrinutost zbog mogućnosti odmazde i eskalacije sukoba - rekla je visoka predstavnica.
Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman također je izrazio zabrinutost zbog stanja na Bliskom istoku i pozvao na deeskalaciju.
Izrael je 13. juna izveo napade na iranska nuklearna postrojenja, na što je Iran uzvratio raketnim napadima na izraelski teritorij. Sukob je eskalirao kada se u njega uključio SAD bombardiranjem iranskih nuklearnih objekata prije dva dana.
Ministri će raspravljati i o izvještaju Evropske službe za vanjsko djelovanje (EEAS), u kojem se navodi da postoje indicije da Izrael krši članak 2 sporazuma s EU. Taj članak regulira trgovinske odnose između Izraela i EU i propisuje da odnosi moraju biti zasnovani na poštivanju ljudskih prava i demokratskih vrijednosti.
Unutar EU nema konsenzusa o tome kako postupiti u vezi s tim izvještajem. Sukob između Izraela i Irana, u koji su se uključile Sjedinjene Države, skrenuo je pažnju s izraelskog postupanja u Gazi. Najvjerovatnije će se izvještaj uzeti na znanje bez konkretnih mjera prema Izraelu.
Ministri će razgovarati i o nastavku podrške Ukrajini.
- Rusija svakodnevno nastavlja bombardirati Ukrajinu, stoga moramo nastaviti vršiti pritisak na Moskvu i zato nastojimo donijeti 18. paket sankcija - rekla je Kalas.