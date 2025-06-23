EU upozorava Iran: Zatvaranje Hormuškog moreuza bilo bi vrlo opasno

Visoka predstavnica EU za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas (Kallas) danas je upozorila da bi zatvaranje Hormuškog moreuza bilo izuzetno opasno i da ne bi bilo dobro ni za koga. - Velika je zabrinutost zbog mogućnosti odmazde i eskalacije sukoba, naročito ako bi Iran zatvorio Hormuški moreuz, što bi bilo izuzetno opasno i nikome ne bi išlo na korist - rekla je Kalas prije početka sastanka ministara vanjskih poslova, na kojem će stanje na Bliskom istoku biti glavna tema.

Hormuški moreuz, koji povezuje Perzijski zaljev s Indijskim oceanom, jedan je od najvažnijih svjetskih prolaza za transport nafte. Kroz njega prolazi oko 20 posto globalne potražnje nafte i plina. Ministri su i prije službenog sastanka tokom radnog doručka razgovarali o Iranu. - Ministri su izrazito fokusirani na diplomatsko rješenje i vlada velika zabrinutost zbog mogućnosti odmazde i eskalacije sukoba - rekla je visoka predstavnica. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman također je izrazio zabrinutost zbog stanja na Bliskom istoku i pozvao na deeskalaciju. Izrael je 13. juna izveo napade na iranska nuklearna postrojenja, na što je Iran uzvratio raketnim napadima na izraelski teritorij. Sukob je eskalirao kada se u njega uključio SAD bombardiranjem iranskih nuklearnih objekata prije dva dana. Ministri će raspravljati i o izvještaju Evropske službe za vanjsko djelovanje (EEAS), u kojem se navodi da postoje indicije da Izrael krši članak 2 sporazuma s EU. Taj članak regulira trgovinske odnose između Izraela i EU i propisuje da odnosi moraju biti zasnovani na poštivanju ljudskih prava i demokratskih vrijednosti.