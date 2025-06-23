Iran traži pomoć od Rusije: Hamnei poslao Putinu pismo

Portparol iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail BageiIran kazao je da očekuje aktivnu ulogu Rusije u sukobu između Teherana i Vašingtona. Također, predao je danas pismo vrhovnog lidera Irana, ajatolaha Ali Hamneija (Khamenei), predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu tokom svoje posjete Moskvi, potvrdio je visoki izvor za agenciju Reuters.

Konkretniji koraci

Kako prenosi Sky news, pismo sadrži molbu za veću podršku Rusije Iranu, posebno u kontekstu sve većih tenzija sa Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama. Zvanični Teheran, kako navode iranski izvori, nezadovoljan je dosadašnjim nivoom ruske podrške i očekuje konkretnije korake iz Moskve.

- Iran, u okviru Sveobuhvatnog strateškog partnerstva sa Rusijom, ima specifična očekivanja od ove zemlje, kako na multilateralnom nivou, posebno u Vijeću sigurnosti UN, tako i na regionalnom nivou - rekao je iranski zvaničnik, prenosi Reuters.

Iako nije precizirano kakvu tačno pomoć Teheran traži, jasno je da Iran očekuje čvršće savezništvo s Rusijom. Rusija, dugogodišnji saveznik Irana, ima značajnu ulogu u nuklearnim pregovorima sa Zapadom kao stalna članica Vijeća sigurnosti UN i potpisnica nuklearnog sporazuma iz kojeg su se SAD povukle tokom prvog mandata Donalda Trampa (Trump) 2018. godine.

Bez napretka

Predsjednik Putin ranije je ponudio da posreduje između Sjedinjenih Država i Irana, ali do sada nije bilo konkretnog napretka na tom planu.

On je dodao da se današnja posjeta iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija (Abbas Araghchi) Moskvi i planirani sastanci sa ruskim zvaničnicima smatraju veoma važnim.

Ruski predsjednik Vladimir Putin održat će danas sastanak sa iranskim ministrom Aragčijem, saopšteno je ranije iz Kremlja.

Podsjetimo, Sjedinjene Američke Države izvele su pažljivo koordiniran zračni manevar s ciljem obmane, prije nego što su tokom noći između subote i nedelje izvele napade na tri iranska nuklearna objekta – u Natanzu, Fordou i Isfahanu, piše New York Times.

Prema navodima lista, američka vojska je poslala dvije grupe strateških bombardera B-2 iz baze u saveznoj državi Misuri u približno isto vrijeme. Jedna grupa letjela je ka zapadu, prema ostrvu Guam, sa uključenim transponderima, kako bi njeno kretanje moglo da se prati pomoću komercijalnih satelita. Ova akcija imala je za cilj da stvori privid planiranog pravca i vremena napada.