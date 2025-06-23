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HOĆE DA IZAZOVU HAOS

Video / Izrael gađao kapiju zatvora u Teheranu

Prema informacijama s izraelskog Channel 14, meta napada bile su i brojne baze unutrašnje sigurnosti povezane s Revolucionarnom gardom

Trenutak kada su izraelske snage pogodile kapiju. Screenshot

N. Aj.

23.6.2025

Izraelske zračne snage izvele su seriju snažnih udara na više ciljeva u iranskoj prijestolnici Teheranu, pri čemu je, prema izvještajima medija, pogođen i zatvor Evin.

Prema informacijama s izraelskog Channel 14, meta napada bile su i brojne baze unutrašnje sigurnosti povezane s Revolucionarnom gardom.

Posebnu pažnju izazvao je napad na zatvor Evin, jer su, kako neki izvori tvrde, pogođene kapije zatvora, što bi moglo ukazivati na namjeru da se zatvorenicima omogući bijeg i izazove haos u glavnom gradu.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci gustih oblaka dima nad različitim dijelovima Teherana.

Dostupne informacije govore da su izraelske snage pogodile više lokacija, uključujući područje blizu iranskog Crvenog polumjeseca, bolnicu, kao i zgradu iranske državne televizije, čiji je prijenos uživo prekinut u trenutku udara.

# TEHERAN
# IZRAEL
# IRAN
# ZATVOR
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