Video / Izrael gađao kapiju zatvora u Teheranu

Izraelske zračne snage izvele su seriju snažnih udara na više ciljeva u iranskoj prijestolnici Teheranu, pri čemu je, prema izvještajima medija, pogođen i zatvor Evin.

Prema informacijama s izraelskog Channel 14, meta napada bile su i brojne baze unutrašnje sigurnosti povezane s Revolucionarnom gardom.

Posebnu pažnju izazvao je napad na zatvor Evin, jer su, kako neki izvori tvrde, pogođene kapije zatvora, što bi moglo ukazivati na namjeru da se zatvorenicima omogući bijeg i izazove haos u glavnom gradu.