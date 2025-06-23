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NAKON SASTANKA

Oglasio se Putin: Agresija protiv Irana nema nikakvog osnova niti opravdanja

Znate stav koji smo zauzeli u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, rekao je

Putin: Izrazio zabrinutost zbog utjecaja na energetsko tržište. AP

Dž. R.

23.6.2025

Predsjednik Rusije Vladimir Putin kazao je nakon današnjeg sastanka s iranskim ministrom vanjskih poslova Abasom Aragčijem (Abbas Araghchi) da Rusija ulaže napore da pomogne iranskom narodu u rješavanju situacije na Bliskom istoku.

- Naš stav o aktuelnim događajima je dobro poznat. Jasno je izrečen, artikulisano od strane Ministarstva vanjskih poslova u ime Rusije. I znate za stav koji smo zauzeli u Vijeću sigurnosti  Ujedinjenih nacija - rekao je Putin.

Putin i ministar su zajedno izrazili zabrinutost zbog rizika na energetskom tržištu zbog situacije na bliskom istoku.

- Agresija protiv Irana nema nikakvog osnova niti opravdanja - rekao je Putin nakon satanka sa iranskim ministrom vanjskih poslova.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
# ABBAS ARAGHCHI
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