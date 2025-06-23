Oglasio se Putin: Agresija protiv Irana nema nikakvog osnova niti opravdanja

Predsjednik Rusije Vladimir Putin kazao je nakon današnjeg sastanka s iranskim ministrom vanjskih poslova Abasom Aragčijem (Abbas Araghchi) da Rusija ulaže napore da pomogne iranskom narodu u rješavanju situacije na Bliskom istoku.

- Naš stav o aktuelnim događajima je dobro poznat. Jasno je izrečen, artikulisano od strane Ministarstva vanjskih poslova u ime Rusije. I znate za stav koji smo zauzeli u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija - rekao je Putin.

Putin i ministar su zajedno izrazili zabrinutost zbog rizika na energetskom tržištu zbog situacije na bliskom istoku.

- Agresija protiv Irana nema nikakvog osnova niti opravdanja - rekao je Putin nakon satanka sa iranskim ministrom vanjskih poslova.