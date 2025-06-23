"Otvorio si Pandorinu kutiju": Rusija poslala novo upozorenje Trampu zbog Irana

Rusija je optužila Sjedinjene Države da su napadima na iranska nuklearna postrojenja otvorile Pandorinu kutiju i da se igraju sa sigurnošću i dobrobiti cijelog čovječanstva. Na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a ruski ambasador pri Ujedinjenim narodima Vasilij Nebenzja izjavio je da je Vašington "još jednom pokazao potpuno ignoriranje stajališta međunarodne zajednice".

- Vašington je potvrdio da je, kako bi zaštitio interese svog izraelskog saveznika, spreman ne samo zažmiriti na ubijanje desetaka hiljada palestinskih žena, djece i staraca, već i kockati se sa sigurnošću i dobrobiti cijelog čovječanstva - rekao je Nebenzja, osvrćući se na rat u Gazi.

- Svojim postupcima SAD je otvorio Pandorinu kutiju. Niko ne zna kakve će katastrofe i patnje iz toga proizaći - dodao je.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) 21. juna dao je nalog za zračne napade na tri iranska nuklearna postrojenja, uključujući Fordo – pogon za obogaćivanje uranija ukopan duboko u planinu.

Ti su napadi uveli SAD izravno u izraelski sukob s Iranom i prijete da cijelu regiju gurnu u totalni rat, piše Newsweek.

Američke vlasti poručuju da su udari bili ograničeni i precizni, a Tramp je pozvao Iran da se vrati diplomatskim pregovorima o svom nuklearnom programu.

SAD i Izrael tvrde da su djelovali kako bi spriječili Iran da razvije nuklearno oružje, dok Teheran odgovara da nema namjeru graditi atomsku bombu i da su njegova postrojenja namijenjena isključivo mirnodopskoj upotrebi.

Iran je obećao snažan odgovor, poručivši da su američki ciljevi u regiji sada legitimne mete. Upozorio je i na mogući regionalni rat, a iranski parlament podržao je zatvaranje Hormuškog tjesnaca – ključnog pomorskog koridora za globalnu trgovinu naftom i plinom – iako iransko vodstvo još nije donijelo konačnu odluku.