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OPTUŽBE

"Otvorio si Pandorinu kutiju": Rusija poslala novo upozorenje Trampu zbog Irana

Niko ne zna kakve će katastrofe i patnje iz toga proizaći, dodao je ruski ambasador pri Ujedinjenim narodima Vasilij Nebenzja

Donald Tramp. AP

N. Aj.

23.6.2025

Rusija je optužila Sjedinjene Države da su napadima na iranska nuklearna postrojenja otvorile Pandorinu kutiju i da se igraju sa sigurnošću i dobrobiti cijelog čovječanstva. Na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a ruski ambasador pri Ujedinjenim narodima Vasilij Nebenzja izjavio je da je Vašington "još jednom pokazao potpuno ignoriranje stajališta međunarodne zajednice".

- Vašington je potvrdio da je, kako bi zaštitio interese svog izraelskog saveznika, spreman ne samo zažmiriti na ubijanje desetaka hiljada palestinskih žena, djece i staraca, već i kockati se sa sigurnošću i dobrobiti cijelog čovječanstva - rekao je Nebenzja, osvrćući se na rat u Gazi.

- Svojim postupcima SAD je otvorio Pandorinu kutiju. Niko ne zna kakve će katastrofe i patnje iz toga proizaći - dodao je.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) 21. juna dao je nalog za zračne napade na tri iranska nuklearna postrojenja, uključujući Fordo – pogon za obogaćivanje uranija ukopan duboko u planinu.

Ti su napadi uveli SAD izravno u izraelski sukob s Iranom i prijete da cijelu regiju gurnu u totalni rat, piše Newsweek.

Američke vlasti poručuju da su udari bili ograničeni i precizni, a Tramp je pozvao Iran da se vrati diplomatskim pregovorima o svom nuklearnom programu.

SAD i Izrael tvrde da su djelovali kako bi spriječili Iran da razvije nuklearno oružje, dok Teheran odgovara da nema namjeru graditi atomsku bombu i da su njegova postrojenja namijenjena isključivo mirnodopskoj upotrebi.

Iran je obećao snažan odgovor, poručivši da su američki ciljevi u regiji sada legitimne mete. Upozorio je i na mogući regionalni rat, a iranski parlament podržao je zatvaranje Hormuškog tjesnaca – ključnog pomorskog koridora za globalnu trgovinu naftom i plinom – iako iransko vodstvo još nije donijelo konačnu odluku.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# RUSIJA
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