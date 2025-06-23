Amerikanci upozorili građane da budu u skloništu: Strah od napada Irana na najveću zračnu bazu SAD na Bliskom istoku

Američka ambasada u Kataru upozorila je američke građane da "ostanu u skloništu do daljnjeg".

- Iz predostrožnosti preporučujemo američkim državljanima da ostanu na sigurnom mjestu do daljnjeg - navodi se u poruci objavljenoj na web stranici ambasade.

Dodatno objašnjenje za ovo upozorenje nije dato.

Preporuka dolazi usljed sve većih prijetnji Irana da će odgovoriti na američke napade za vikend na iranska nuklearna postrojenja.

Prijetnja po Amerikance je povećana i time što je ranije danas Iran napao američku bazu u Siriji. Iranska novinska agencija Mehr je javila da je vojna baza bila meta napada minobacačem.

Inače, u Kataru se nalazi baza al-Udeid koja je istureno komandno mjesto Centralne komande američke vojske (CENTCOM) i koja prima više od 10.000 vojnika.

Iz baze al-Udeid je proteklih dana kao dio preventivnih mjera izvučen većinski sastav zračne flote, čime se dodatno potvrđuje opasnost iranskog napada na američke vojne instalacije.

Baza al-Udeid je najveća američka zračna baza u ovom dijelu svijeta.