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TVRDI IDF

Izrael gađao pristupne puteve iranskom nuklearnom postrojenju Fordo

IDF je naveo da su napadi izvedeni „kako bi se onemogućio pristup“ postrojenju za obogaćivanje

Nuklearno postrojenje Fordov. Maxar Technologies

N. Aj.

23.6.2025

Izrael je pogodio pristupne puteve ka nuklearnom postrojenju Fordo u centralnom Iranu, saopćile su Izraelske odbrambene snage (IDF) u ponedjeljak.

U kratkom saopćenju u jednoj rečenici, IDF je naveo da su napadi izvedeni „kako bi se onemogućio pristup“ postrojenju za obogaćivanje, koje su Sjedinjene Američke Države već prethodno napale bunker-buster bombama 36 sati ranije.

U nedjelju navečer, izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) izjavio je da su SAD „ozbiljno oštetile“ Fordo u svojim udarima.

Na pitanje da li je iranski nuklearni program uništen, Netanjahu je rekao:

- Vrlo pažljivo i detaljno ispitujemo situaciju — zajedno s našim američkim saveznicima. Ali jasno je da smo zadali ozbiljne udarce: eliminisali smo njihove vodeće (nuklearne) naučnike, fabrike za centrifuge, postrojenja za obogaćivanje — pogodili smo i uništili Natanz, ozbiljno oštetili Fordo. Na kraju ćemo znati puni razmjer, a odlučni smo da dovršimo ovaj posao.

# IZRAEL
# IRAN
# NUKLEARNO POSTROJENJE
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