Izrael gađao pristupne puteve iranskom nuklearnom postrojenju Fordo

Izrael je pogodio pristupne puteve ka nuklearnom postrojenju Fordo u centralnom Iranu, saopćile su Izraelske odbrambene snage (IDF) u ponedjeljak.

U kratkom saopćenju u jednoj rečenici, IDF je naveo da su napadi izvedeni „kako bi se onemogućio pristup“ postrojenju za obogaćivanje, koje su Sjedinjene Američke Države već prethodno napale bunker-buster bombama 36 sati ranije.

U nedjelju navečer, izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) izjavio je da su SAD „ozbiljno oštetile“ Fordo u svojim udarima.

Na pitanje da li je iranski nuklearni program uništen, Netanjahu je rekao:

- Vrlo pažljivo i detaljno ispitujemo situaciju — zajedno s našim američkim saveznicima. Ali jasno je da smo zadali ozbiljne udarce: eliminisali smo njihove vodeće (nuklearne) naučnike, fabrike za centrifuge, postrojenja za obogaćivanje — pogodili smo i uništili Natanz, ozbiljno oštetili Fordo. Na kraju ćemo znati puni razmjer, a odlučni smo da dovršimo ovaj posao.