Sanders upozorio na ponavljanje historije u Iranu: "Američki narod se lagao o Iraku, a sada se ponovo lažu"

Američki senator Bernie Sanders povukao je paralele između nedavnih napada na iranska nuklearna postrojenja i američke invazije na Irak 2003. godine.

"Američki narod se lagao o Iraku, s tragičnim posljedicama. Američki narod se danas ponovo laže. Ne možemo dozvoliti da se historija ponovi", rekao je u nedjelju u gradskoj vijećnici u Fort Worthu.

Masovno uništenje

Sanders je naglasio da retorika izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i predsjednika Donalda Trampa o napadima u Iranu uveliko podsjeća na jezik koji su Netanjahu i tadašnji predsjednik George W. Buš koristili prije američke invazije na Irak 2003. godine.

- Godine 2002. nam je rečeno da moramo ići u rat protiv Iraka, da Irak gradi oružje za masovno uništenje i da će, ako ne djelujemo brzo i odlučno, nuklearno oružje pasti na Ameriku - rekao je.

Sanders je citirao svjedočenje Netanjahua pred Kongresom iz 2002. godine, u kojem je izraelski lider tvrdio: "Nema sumnje da Sadam (Husein) traži nuklearno oružje."

Sanders je naglasio da u Iraku nije pronađeno oružje za masovno uništenje. Umjesto toga, SAD je izveo invaziju i upleo se u dugotrajni rat.

- Taj rat je bio zasnovan na laži – laži koja nas je koštala 4.492 mlada Amerikanca, 32.000 ranjenih, više od pola miliona Iračana i trilione dolara - dodao je senator.

SAD se suočava s ozbiljnim domaćim izazovima, rekao je Sanders, dodajući da američki narod ne smije biti uvučen u još jedan rat na Bliskom istoku vođen lažima.

Američki napad

Krajnje desničarska republikanska zastupnica Marjorie Tajlor Grin također je kritikovala nedavne američke napade na Iran u izjavi na X-u.

- Gledala sam kako naša zemlja ratuje u stranim zemljama za strane ciljeve u ime stranih interesa koliko se sjećam - rekla je.

Istakla je da je "Amerika u dugu od 37 triliona dolara i svi ovi strani ratovi koštali su Amerikance trilione i trilione dolara koji nikada nisu koristili nijednom Amerikancu."

Grin je dodala da su američki vojnici izgubili živote i pretrpjeli trajne fizičke i psihičke posljedice zbog napora za promjenu režima, stranih ratova i težnje vojno-industrijskog kompleksa za profitom.

- Podržavam pravo nuklearno naoružanog Izraela da se brani, a istovremeno kažem da ne želim da se borim niti finansiram ratove nuklearno naoružanog Izraela. Niti bilo koje druge zemlje, uostalom. Dosta je bilo - rekla je.

Tenzije su eskalirale na Bliskom istoku nakon američkih napada na iranske nuklearne lokacije dok traju neprijateljstva Izraela i Irana.