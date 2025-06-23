Stručnjak za geopolitiku i međunarodnu sigurnost Vlatko Cvrtila za “Avaz”: Pričamo o Iranu, ali šta je s Gazom sad?

Kriza na Bliskom istoku nije bila neočekivana, s obzirom na verbalne poruke Izraela i Irana koje su joj prethodile, ali i stalna nastojanja Izraela da međunarodnu javnost potiče na razmišljanje o opasnostima od iranskog nuklearnog programa, izjavio je za “Avaz” stručnjak za međunarodnu sigurnost i geopolitičke odnose, dekan Univerziteta VERN iz Zagreba, prof. dr. Vlatko Cvrtila. Ipak, činjenica da je Izrael u takvu vrstu napada krenuo sam predstavlja određeno iznenađenje, jer su svjesni da postići ciljeve i uništiti iranski nuklearni program ne mogu sami. Cvrtila smatra da su SAD od početka bile upoznate s operacijom, a da smo njihovim uključivanjem u napade na Iran ušli u fazu kada neprijatelj Irana više nije samo Izrael, nego i SAD i njeni saveznici, prije svega u arapskom svijetu.

- Prema podacima koje imamo na raspolaganju možemo reći da iranski nuklearni program vjerovatno nije do kraja uništen, jer ono najvrjednije – obogaćeni uran, negdje je sklonjeno, a vjerovatno i dio određene aparature. Ono što vam je jako vrijedno i na čemu gradite svoju strategiju odbrane i odvraćanja ne možete ostaviti na čistini i da vam oni to bombardiraju. Očito su to sklonili i to vrlo vjerovatno na istok države gdje nemaju domet izraelski avioni – kaže profesor Cvrtila. Dodaje da se ovakvim operacijama vlasti u jednoj zemlji ne mogu mijenjati, te da će se rješenje morati tražiti kroz pregovore. Prethodno, napadi moraju stati, pogotovo što ni Iran, ni Izrael nemaju kapacitete za dugotrajno ratovanje. - Međutim, kad sve stane, pitanje je hoće li Iran, koji je napadnuta država, imati sposobnost usmjeravanja prema diplomatskom rješenju ili će - kao što bi velika većina država koje bi ovako bile napadnute, a da su blizu atomske bombe –kao velika država i stara civilizacija, pokazati neku vrstu prkosa i nastaviti s nuklearnim programom. U ovom trenutku za Iran i Bliski istok poželjno bi bilo smirivanje situacije i angažman arapskih država – Saudijske Arabije i Emirata da se resetiraju odnosi i da Iran bude uključen u regionalne strukture. Do sada je bio isključen. I arapske države su imale politiku isključivanja, pritiskanja Irana sankcijama, ali u zadnje dvije godine su promijenili politiku i išli prema nekoj vrsti miroljubive koegzistencije. To bi dovelo do toga da i arapske države budu, na neki način, jamac i da Iran realizira svoju politiku, ne pristupa atomskoj bombi jer to bi bila prijetnja svima okolo, već da uz međunarodnu podršku razvija svoj civilni program. Iranu treba nuklearni program, treba mu struja, jer je nema. To je država koja je decenijama pod sankcijama, a bez struje nema ni razvoja. Iran je zemlja bogata naftom i plinom, a sve je ograničeno u smislu iskorištavanja zbog sankcija – ističe Cvrtila.

Istina, iranski nuklearni program nije uvijek bio transparentan, a Iran je istovremeno, posredstvom svojih proxya prijetio drugim zemljama i međunarodnoj plovidbi. Međutim, Cvrtila ukazuje da arapskim državama ni u kom slučaju ne odgovara da Izrael postane regionalni hegemon. - On je u ovom trenutku uspio da onemogući djelovanje dva proxy partnera Irana – Hamasa i Hezbolaha, a sada je u nekoj vrsti strateške ofanzive. Ako nastavi i ograniči mogućnost djelovanja Iranu, onda postaje regionalni hegemon. Tu bi se arapske zemlje trebale angažirati da se to ne dogodi. Ako Izrael postane regionalni hegemon, a on sa svojim naoružanjem i podrškom SAD-a to može biti, onda ćemo i dalje imati nestabilan Bliski istok. Mislim da to nikome u regiji nije u interesu – naglašava Cvrtila. On je komentirao i izjavu američkog potpredsjednika JD Vensa (Vance) da SAD nisu u ratu s Iranom, već s njegovim nuklearnim programom. Kaže da je to pokušaj smirivanja stanja unutar MAGA (Make America Great Again) pokreta. - Unutar MAGA pokreta imate zagovornike međunarodne intervencije, ali čini se da je više onih koji su protivnici. Ključni glasači Trampa su dolazili iz malo siromašnijih država, koje su imale posljedice američkih intervencija, jer su njihovi sinovi i kćeri išli u vojsku, bilo je dosta poginulih, pa nisu zainteresirani za američki intervencionizam. JD Vance je, recimo, protiv. On ne želi nikome, ni na koji način pomagati, pa makar se taj neko zvao Izrael. Nisam siguran da SAD neće ponovo sudjelovati ako se to produži. Iran može bombardirati Izrael i time nikakvu štetu nisu napravili Amerikancima. Štetu SAD-u mogu napraviti tako što će gađati njihove baze i vojnike na Bliskom istoku. Ako se to dogodi onda ide spirala nasilja – dodaje profesor Cvrtila.