Zabrinjavajuća izjava iranskog TV voditelja: 50.000 američkih vojnika moglo bi biti vraćeno u lijesovima

Američke snage na Bliskom istoku podignute su na najviši stepen pripravnosti nakon što je Iran zaprijetio "teškim posljedicama" za SAD zbog napada na iranske nuklearne objekte.

Voditelj iranske državne televizije Mehdi Khanalizadeh optužio je Trampa (Trump) da je odlučio "proliti krv svojih vojnika", dodavši:

- Predsjednik SAD iz Ovalnog ureda odlučio je primiti lijesove do 50.000 američkih vojnika u Vašingtonu.

Iran je ranije upozorio da Sjedinjene Države mogu očekivati "teške posljedice" zbog udara na njegova nuklearna postrojenja tokom vikenda, zaprijetivši da će njihov ulazak u sukob s Izraelom "proširiti popis legitimnih ciljeva".

Tramp je sinoć izjavio da je "nanesena golema šteta svim nuklearnim postrojenjima u Iranu", te je pozvao na promjenu režima u Islamskoj Republici.

Američki predsjednik je na Truth Socialu napisao da satelitske snimke koje je dobio pokazuju da su iranska nuklearna postrojenja "sravnjena sa zemljom" te je istaknuo da se najveća šteta dogodila "duboko ispod površine".

Iranski su mediji potom objavili da Izrael danas izvodi nove napade na nuklearni kompleks Fordo, dok su izraelski mediji izvijestili da izraelska vojska gađa pristupnu cestu do tog objekta.