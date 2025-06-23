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GRAD AŠDOD

Kamera u vozilu snimila trenutak eksplozije u Izraelu

Izraelska vojska tvrdi da je Iran ispalio rakete prema Izraelu te je pozvala građane da se odmah sklone na sigurno čim prime upozorenje

Snimak eksplozije. Platforma X

M. Až.

23.6.2025

Video snimljen kamerom u automobilu zabilježio je snažnu eksploziju pored puta u gradu Ašdodu u Izraelu.

Izraelska vojska tvrdi da je Iran ispalio rakete prema Izraelu te je pozvala građane da se odmah sklone na sigurno čim prime upozorenje.

Prema pisanju lista The Times of Israel, medicinske ekipe reagiraju na izvještaje o udaru balističke rakete u području Ašdoda, na jugu zemlje. Istovremeno, portal Ynet News navodi kako postoje informacije o pričinjenoj šteti u području Lahjiša, južno od Jerusalema.

Do svega dolazi nakon što je Reuters javio o novim udarima u oblasti Jerusalema.

Video snimak iz automobila prikazuje trenutak eksplozije pored puta u Ašdodu, dok Iran nastavlja s novim valom napada, kao odgovor na prethodne izraelske i američke udare na iranske nuklearne objekte.

# IZRAEL
# IRAN
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