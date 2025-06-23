Kamera u vozilu snimila trenutak eksplozije u Izraelu

Video snimljen kamerom u automobilu zabilježio je snažnu eksploziju pored puta u gradu Ašdodu u Izraelu.

Izraelska vojska tvrdi da je Iran ispalio rakete prema Izraelu te je pozvala građane da se odmah sklone na sigurno čim prime upozorenje.

Prema pisanju lista The Times of Israel, medicinske ekipe reagiraju na izvještaje o udaru balističke rakete u području Ašdoda, na jugu zemlje. Istovremeno, portal Ynet News navodi kako postoje informacije o pričinjenoj šteti u području Lahjiša, južno od Jerusalema.