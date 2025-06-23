Izrael može ostvariti većinu ciljeva u Iranu "u roku od nekoliko dana"

Izrael bi mogao ostvariti većinu ciljeva svoje operacije u Iranu "u roku od nekoliko dana", navodi izvor upoznat sa situacijom, prenosi CNN.

Izvor je dodao da Izrael prvo "radi na završetku ciljanih udara, a zatim prelazi na promociju pregovora".

Ranije danas, izraelski ministar finansija Becalel Smotrič (Bezalel Smotrich), koji učestvuje u najvišim nivoima razgovora o operaciji, izjavio je da je Izrael "vrlo blizu ostvarivanja" tri glavna cilja u vezi s iranskim nuklearnim programom, balističkim projektilima i regionalnim proxy snagama.

- Vrlo smo blizu ostvarenju tog cilja - rekao je Smotrič za izraelski vojni radio (Army Radio).

Na prethodno snimljenoj konferenciji za novinare u nedjelju navečer, premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) kazao je da ne želi da se ova vojna kampanja razvije u dugotrajan sukob.

- Nećemo dozvoliti da budemo uvučeni u rat iscrpljivanja. Ali ovu operaciju — ovu historijsku kampanju — završit ćemo tek kada ispunimo sve naše ciljeve - rekao je.