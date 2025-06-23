Kako je planiran američki napad na Iran: Kupovina vremena, lažne poruke i povratak iz Kanade

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) odlučio je proteklog vikenda odobriti zračni napad na Iran, u kojem su pogođena tri nuklearna postrojenja, a kako je sve izgledalo iza kulisa, otkriva američki portal Axios.

Oslanjajući se na više izvora iz Trampovog okruženja, Axios piše da je odluka donesena u trenutku kada je Tramp izjavio da će "u naredne dvije sedmice" odlučiti hoće li se Sjedinjene Američke Države uključiti u rat Izraela protiv Irana.

Lažne poruke

Izvori u Izraelu navode da je vlastima u Tel Avivu bilo jasno da će se Tramp priključiti ratu koji je Izrael pokrenuo zračnim napadima na Iran 16. juna.

Ipak, prema pisanju Axios-a, Tramp je u posljednjem trenutku, neposredno prije spomenute izjave, preko turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana (Recep Tayyip Erdogan) ponudio Iranu povratak za pregovarački stol.

U sklopu te ponude, najavljeno je slanje potpredsjednika SAD-a Džej Di Vansa (JD Vance) i izaslanika za Bliski istok Stiva Vitkofa (Steve Witkoff) na direktne pregovore s iranskom delegacijom.

Međutim, vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei (Ali Khamenei), navodno nije bio dostupan i nije mogao dati odobrenje za nastavak dijaloga.

Povratak iz Kanade

Nakon toga, Tramp se iznenada vratio sa samita G7 iz Kanade i sazvao tim za nacionalnu sigurnost. Dan kasnije dao je ministru odbrane Pitu Hegsetu (Pete Hegseth) zeleno svjetlo za podizanje bombardera B-2, jedinih letjelica koje mogu nositi tzv. „"razbijače bunkera" – bombe GBU-57.

Kako navodi Axios, nekoliko bombardera B-2 poletjelo je iz baze u saveznoj državi Misuri, dok je dio njih poslan na ostrvo Guam kao taktički mamci.

Tramp je, dok su bombarderi letjeli prema Iranu, otišao igrati golf u Nju Džersiju, što je prema riječima njegovih saradnika bio "taktički potez" kako bi se prikrilo da se operacija odvija.

Ubrzo nakon toga, Tramp se vratio u Vašington, gdje je iz krizne sobe Bijele kuće pratio napad američkih aviona na iranske ciljeve.

Poruka Aragčiju

U isto vrijeme, Stiv Vitkof je, prema Axiosu, poslao poruku iranskom ministru vanjskih poslova Abasu Aragčiju (Abbas Araghchi), u kojoj je naveo da se radi o "jednokratnom" napadu i da SAD ne planira punu vojnu eskalaciju.

U poruci je dodao da Amerika i dalje traži diplomatsko rješenje i da cilj napada nije bio promjena režima – iako je Tramp kasnije u izjavama aludirao na suprotno.

Nakon napada, više američkih zvaničnika koji imaju direktne komunikacijske kanale s predstavnicima iranske vlade poručilo je da su njihovi "telefoni i dalje dostupni" te da Iran treba da se vrati za pregovarački stol.