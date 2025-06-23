Mađarski šef diplomatije: Slovačka i mi stavit ćemo veto na sankcije protiv Rusije

Ministar vanjskih poslova Mađarske Peter Sijarto (Szijjarto) rekao je danas da će njegova zemlja i Slovačka staviti veto na 18. paket sankcija protiv Rusije kao odgovor na planove da EU postupno napusti uvoz energenata iz te zemlje.

- Učinili smo to jer EU želi zabraniti državama članicama, među njima Slovačkoj i Mađarskoj, uvoz jeftinog prirodnog plina i jeftine nafte iz Rusije izjavio je danas u Briselu, gdje učestvuje na sastanku ministara vanjskih poslova.

Bez podrške

Slovački premijer Robert Fico rekao je da neće podržati 18. paket sankcija ako Komisija ne pronađe rješenje za Slovačku ako bi došlo do zabrane uvoza energenata iz Rusije.

Također, premijer Mađarske Viktor Orban zatražio je da EU skine s dnevnog reda prijedlog o zabrani uvoza ruskih energenata zbog očekivanog rasta cijena energije nakon američkih napada na Iran.

Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman upitan za komentar najave Budimpešte i Bratislave, izjavio je da rasprava o tome još nije zaključena i da očekuje da će 18. paket biti usvojen.

- Vidjet ćemo, to je još uvijek podložno raspravi koja još nije zaključena. Ipak, očekuje se usvajanje 18. paketa – istakao je Grlić Radman.

Komisija je 17. juna predložila postupno ukidanje uvoza plina i nafte iz Rusije do kraja 2027. godine kako bi Evropska unija definitivno prekinula ovisnost o ruskim fosilnim gorivima. Komisija je predložila uredbu prema kojoj bi uvoz ruskog plina na temelju novih ugovora bio zabranjen od 1. januara 2026. godine.

Zaustavljanje uvoza ruske nafte

Plin koji se uvozi na temelju kratkoročnih ugovora bio bi zaustavljen do 17. juna 2026. godine, osim plina koji se transportira plinovodom zemljama koje nemaju izlaz na more. Predložena uredba predviđa postupno ukidanje plina iz cjevovoda i ukapljenog prirodnog plina (LNG) koji potječu iz Ruske Federacije ili se izravno ili neizravno izvoze iz Ruske Federacije.

Također predstavlja mjere za olakšavanje potpunog zaustavljanja uvoza ruske nafte do kraja 2027. Prije toga, Komisija je 10. juna predstavila 18. paket sankcija Rusiji s jasnim ciljem daljnjeg smanjenja ruskih prihoda od prodaje energije i ograničavanja pristupa bankarskom sektoru. Za donošenje odluka o sankcijama potrebna je suglasnost svih država članica.

Osim za 18. paket, Mađarska i Slovačka mogle bi stvarati probleme i oko obnove dosadašnjih paketa sankcija na daljnjih šest mjeseci. Orban je od početka gotovo kod svih paketa sankcija najavljivao blokade, ali bi na kraju ipak popustio u zamjenu za neke ustupke.