Erdoan: Nikada nećemo podržati napade na Iran bez obzira ko ih sprovodi

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) tokom svog govora na programu "30. Yıl Vefa Buluşması" organizacije Memur-Sen uputio je oštru osudu zbog napda na Iran.

Poručio je da je Turska od 7. oktobra pokazala najjasniji mogući stav protiv napada na Iran.

Sigurnost regiona

Također, naglasio je kako Turska nikada neće podržati napade na iransku suverenost i sigurnost regiona, bez obzira na to ko ih sprovodi.

- Suverenost Irana i sigurnost našeg regiona su od ključne važnosti, i napadi na njih, bez obzira na izvor, neće biti tolerisani. Naša reakcija je jasna i čvrsta – rekao je on.

Dodao je da je Turska u kontekstu svojih odnosa sa Izraelom, prekinula sve trgovinske aktivnosti sa ovom zemljom kao znak protesta zbog izraelskih napada na Palestinu. Turska je donijela odluku da obustavi poslovanje sa Izraelom u iznosu od devet milijardi dolara, kao odgovor na ono što je nazvao "genocidnim napadima" prema narodu Palestine.

Poziv na ozbiljan angažman

Kritikovao je i međunarodnu politiku, pozivajući na ozbiljno angažovanje kako bi se spriječile nove tragedije u Iranu.

- Nastavljamo s naporima kako bi napadi na Iran i širi region nisu eskalirali u još veće katastrofe. Naša zemlja se protivi svim pokušajima destabilizacije, a naš cilj je da spriječimo daljnje patnje naroda – kaže Erdoan.

Turska je, prema njegovim riječima, uvijek bila i biće na strani pravde, osuđujući napade na suverenost i sigurnost svojih susjeda, te pozivajući na mir i stabilnost u regionu.