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PORUKA GRAĐANIMA TEHERANA

Vojska Izraela upozorila na napade narednih dana: "Radi vaše lične sigurnosti, molimo vas da se klonite"

Također, izraelski avioni danas su gađali i nuklearno postrojenje Fordo

Napadi na Teheran. Platforma X

A. O.

23.6.2025

Novo upozorenje za stanovnike Teherana izdala je vojska Izraela (IDF) na društvenim mrežama, a poručili su da se novi napadi mogu očekivati u narednim danima.

IDF je poručio da će u narednim danima ciljati iranske vojne objekte u glavnom gradu.

- Poštovani građani Teherana, u narednim danima, izraelska vojska će nastaviti svoje napade na vojne ciljeve u području Teherana. Radi vaše lične sigurnosti, molimo vas da se klonite centara za proizvodnju oružja, vojnih sjedišta i sigurnosnih institucija povezanih s režimom -navodi IDF na svom X nalogu na perzijskom jeziku.

Inače, vojska Izraela i danas je pokrenula niz zračnih udara po Iranu, a meta su bili zatvor, bolnica, državna televizija, ali i sjedište Korpusa islamske revolucionarne garde. Također, izraelski avioni danas su gađali i nuklearno postrojenje Fordo (Fordow), koje se nalazi nedaleko od Teherana, a koje je bilo meta napada i američkih bombardera u noći sa subote na nedjelju.

# TEHERAN
# SUKOB
# IZRAEL
# RAT
# NAPADI
# IDF
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