SAD u strahu od odgovora Irana: Očekuju napad na baze u narednih 48 sati

U Americi vjeruju da bi Iran uskoro mogao izvesti odmazdne napade usmjerene na snage SAD na Bliskom istoku, iako Sjedinjene Države i dalje traži diplomatsko rješenje kojim bi se Teheran obavezao da neće napasti.

To su danas izjavila dva američka zvaničnika. Jedan od njih je za Reuters izjavio da bi iranski odmazdni napad mogao uslijediti u narednom danu ili dva. Ovaj zvaničnik govorio je pod uslovom anonimnosti.

Prijetnja odmazdom

Inače, Iran je zaprijetio odmazdom nakon što su SAD tokom vikenda bombardovale njegova nuklearna postrojenja.

Zvaničnici SAD su upozorili Iran da ne uzvraća udarac, a predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je nakon napada da bi svaka iranska odmazda protiv SAD-a bila dočekana silom znatno većom od one korištene u američkim napadima tokom vikenda.

Predsjednik Združenog štaba oružanih snaga, general Den Kein (Dan Caine), izjavio je jučer da je vojska SAD pojačala zaštitu svojih trupa u regiji, uključujući u Iraku i Siriji.

Amerika ima znatan broj vojnika raspoređenih na Bliskom istoku, sa skoro 40.000 vojnika u regiji. Neki od njih upravljaju sistemima protivzračne odbrane, borbenim avionima i ratnim brodovima koji mogu detektovati i oboriti neprijateljske rakete, ali su njihove pozicije i dalje ranjive na napade.

Premještanje aviona i brodova

Reuters je prošle sedmice saopćio da je Pentagon premjestio neke avione i brodove sa baza na Bliskom istoku koje bi mogle biti ranjive na potencijalne iranske napade.

To je uključivalo i prebacivanje aviona sa baze Al Udeid, koja se prostire na 24 hektara u pustinji izvan glavnog grada Dohe. To je najveća američka baza na Bliskom istoku i u njoj je smješteno oko 10.000 vojnika.

Podsjetimo, američki State Department izdao je globalno upozorenje, savjetujući američkim državljanima širom svijeta da budu posebno oprezni.