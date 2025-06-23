Iran bi mogao napasti najveću bazu vojske Amerike u Kataru

Postoji "trenutna prijetnja" da će Iran napasti bazu Al Udeid, najveću bazu vojske SAD-a u regiji Bliskog istoka, potvrdili su to zvaničnici SAD za Fox News, a riječ je o bazi u kojoj se nalazi 10.000 američkih vojnika, ali i ogromna količina vojne opreme koja pripada Americi.

Također, u njoj je i sjedište britanske avijacije na Bliskom istoku. Tu se kompleks nalazi još od 1996. godine, a Al Udeid je i trenutno sjedište Centralne komande američke vojske (CENTCOM), odnosno njen strateški centar u regiji.

Nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) odobrio napad na iranska nuklearna postrojenja, vlasti u Teheranu su saopćile da će odgovoriti.

Zvaničnici SAD ranije su za Reuters kazali kako napad očekuju u naredna dva dana. Smatra se da su meta mnogobrojne američke baze u regiji Bliskog istoka.

Također, Tramp je obećao "mnogo veći" napad u odnosu na bombardovanje iranskih nuklearnih postrojenja, u slučaju da se Iran odluči gađati američke baze na Bliskom istoku.

Vijest o potencijalnom napadu na bazu potvrdio je i BBC.

Podsjetimo, Katar je privremeno zatvorio svoj vazdušni prostor, a izvještava se da je vazdušna baza u stanju visoke pripravnosti.