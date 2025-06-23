Iran napao američku bazu Al Udeid u Kataru: Ispaljeno šest projektila

Iran je lansirao projektile na Katar, javlja Disclose.tv.
Kako javlja Haaretz, pozivajući se na izraelske zvaničnike, lansirano je šest projektila na bazu u Kataru, kao i jedan na američku bazu u Iraku.
Svjedoci su za Reuters rekli da su se u prijestonici Katara, Dohi čule eksplozije.
Podsjetimo, Katar je zatvorio zračni prostor.
Axios, pozivajući se na izraelskog dužnosnika, izvještava da je Iran gađao američke baze u Kataru.
Stranica s vijestima, zajedno s Wall Street Journalom, ranije je izvijestila da se Iran sprema ispaliti projektile na baze.