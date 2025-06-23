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ZATVOREN ZRAČNI PROSTOR

Iran napao američku bazu Al Udeid u Kataru: Ispaljeno šest projektila

Čule su se eksplozije

Al Udeid u Kataru. Platforma X

A. O.

23.6.2025

Iran je lansirao projektile na Katar, javlja Disclose.tv.

Kako javlja Haaretz, pozivajući se na izraelske zvaničnike, lansirano je šest projektila na bazu u Kataru, kao i jedan na američku bazu u Iraku.

Svjedoci su za Reuters rekli da su se u prijestonici Katara, Dohi čule eksplozije.

Podsjetimo, Katar je zatvorio zračni prostor. 

Axios, pozivajući se na izraelskog dužnosnika, izvještava da je Iran gađao američke baze u Kataru.

Stranica s vijestima, zajedno s Wall Street Journalom, ranije je izvijestila da se Iran sprema ispaliti projektile na baze.

# IRAN
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