Iran napao američku bazu Al Udeid u Kataru: Ispaljeno šest projektila

Iran je lansirao projektile na Katar, javlja Disclose.tv.

Kako javlja Haaretz, pozivajući se na izraelske zvaničnike, lansirano je šest projektila na bazu u Kataru, kao i jedan na američku bazu u Iraku.

Svjedoci su za Reuters rekli da su se u prijestonici Katara, Dohi čule eksplozije.

Podsjetimo, Katar je zatvorio zračni prostor.

Axios, pozivajući se na izraelskog dužnosnika, izvještava da je Iran gađao američke baze u Kataru.

Stranica s vijestima, zajedno s Wall Street Journalom, ranije je izvijestila da se Iran sprema ispaliti projektile na baze.