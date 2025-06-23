Reuters: Ubrzava se izbor nasljednika iranskog ajatolaha, izdvajaju se dva imena, među njima i njihov sin

Tročlana komisija, koju je imenovao ajatolah Ali Hamnei kako bi izabrala njegovog nasljednika, ubrzala je aktivnosti nakon nedavnih izraelskih napada na Iran i prijetnji atentatom. Hamnei je pod zaštitom specijalne jedinice Revolucionarne garde, a u slučaju njegove smrti, vlasti će nastojati odmah imenovati novog vođu kako bi se očuvala stabilnost.

Nasljednik će biti izabran na temelju lojalnosti principima osnivača Islamske Republike, Ruhollaha Homeinija, ali se razmatra i mogućnost umjerenijeg kandidata kako bi se smanjile tenzije. Dva glavna kandidata su Mojtaba Hamnei, sin aktuelnog vođe i predstavnik tvrde linije, te Hasan Homeini, unuk osnivača revolucije i saveznik reformista.

Služiti državi

Homeini, koji je nedavno izjavio spremnost da služi državi, sve se više ističe kao potencijalni kandidat zbog podrške dijela klera i Revolucionarne garde. S druge strane, Mojtaba zadržava čvrstu poziciju očeve politike.

Nije poznato da li će prijenos vlasti teći glatko, niti da li će nasljednik imati autoritet kakav je imao Khamenei. Planiranje sukcesije traje već neko vrijeme zbog starosti i zdravstvenog stanja trenutnog vođe, a dodatno se ubrzalo nakon niza izraelskih i američkih napada.

Nije podržao nijednog kandidata

Hamnei nije javno podržao nijednog kandidata, a navodno se protivi ideji da ga naslijedi njegov sin, kako se ne bi stvorio dojam vraćanja na nasljedni oblik vlasti. Hassan Homeini je 2016. bio spriječen da se kandiduje za Skupštinu stručnjaka zbog otpora radikalnih krugova, ali danas se smatra prihvatljivijim dijelom javnosti.

Nekoliko potencijalnih nasljednika je preminulo u prethodnim godinama, a drugi su izgubili politički utjecaj, što Mojtabu Khameneija i Hassana Homeinija stavlja u prvi plan.