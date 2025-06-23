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"RADOSNA VIJEST POBJEDE"

Iranci potvrdili napad na američku bazu u Kataru

Iranska državna televizija objavila je početak operacije pod nazivom "Radosna vijest pobjede".

Napadi na američku bazu u Kataru. Platforma X

M. Až.

23.6.2025

Iranska državna televizija objavila je početak operacije pod nazivom "Radosna vijest pobjede".


Operacija je usmjerena protiv američkih snaga smještenih na zračnoj bazi Al-Udeid u Kataru.

Sky News su javile da se čuju eksplozije iznad glavnog grada Katra.

# IRAN
# SAD
# KATAR
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