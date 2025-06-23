Iranci potvrdili napad na američku bazu u Kataru

Iranska državna televizija objavila je početak operacije pod nazivom "Radosna vijest pobjede".
"RADOSNA VIJEST POBJEDE"
Iranska državna televizija objavila je početak operacije pod nazivom "Radosna vijest pobjede".
Napadi na američku bazu u Kataru. Platforma X
Iranska državna televizija objavila je početak operacije pod nazivom "Radosna vijest pobjede".
Operacija je usmjerena protiv američkih snaga smještenih na zračnoj bazi Al-Udeid u Kataru.
Sky News su javile da se čuju eksplozije iznad glavnog grada Katra.
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