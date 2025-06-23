CNN: Iran ispalio projektile na američke baze u Kataru i Iraku

Projektili su ispaljeni iz Irana prema američkim bazama u Kataru i Iraku, potvrdio je CNN.

SAD prati više projektila ispaljenih iz Irana prema američkim vojnim postrojenjima u Kataru i Iraku, prema dvojici dužnosnika upoznatih s tim pitanjem.

Ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) i načelnik Združenog stožera Den Kein (Dan Caine) nalaze se u prostoriji za situacije, prema dužnosniku Bijele kuće.

Visoki dužnosnik rekao je ranije da dužnosnici Bijele kuće i Ministarstva odbrane prate potencijalne prijetnje napadima na zračnu bazu Al Udeid u Kataru. Predsjednik Donald Tramp (Trump) obišao je bazu prošli mjesec, prvi vrhovni komandant koji je posjetio od 2003. To je najveće američko vojno postrojenje na Bliskom istoku.

- Nijedan posjet Zaljevu ne bi bio potpun bez zaustavljanja i pozdravljanja ljudi koji Ameriku drže sigurnom, snažnom i slobodnom - rekao je Tramp vojnicima u bazi 17. maja.