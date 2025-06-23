Pojavio se snimak iranskog napada na američku bazu: Aktivirani protivvazdušni sistemi

Iran je lansirao projektile na više lokacija, među kojima je i američka vojna baza u Kataru. Protivvazdušni sistemi aktivirani su u američkoj bazi Ain al-Asad u Iraku zbog straha od mogućeg iranskog napada.
Kako je za Haaretz izjavio jedan izraelski zvaničnik, Iran je ispalio šest raketa na američku bazu u Kataru i jednu raketu na bazu u Iraku.
Mediji javljaju da su projektili lansirani i na Bahrein. Na društvenim mrežama pojavio se navodni snimak napada na američku bazu u Kataru. Tenziје su na vrhuncu otkako su SAD izvele udare na tri iranska nuklearna reaktora tokom noći između subote i nedelje.
Prema informacijama iz Bijele kuće, SAD i dalje imaju vojno prisustvo u bazi Ain al-Asad u zapadnoj provinciji Anbar, gdje pružaju podršku iračkim sigurnosnim snagama i učestvuju u NATO misiji. Ova baza bila je meta iranskih raketnih udara i 2020. godine, kao odmazda za američko ubistvo generala Kasema Sulejmanija.
U poluautonomnoj kurdskoj oblasti na sjeveru Iraka nalazi se i baza Erbil, koja služi kao centar za američke i koalicione snage koje sprovode obuke i vojne vježbe. Baza pruža sigurno okruženje za obuku, razmjenu obavještajnih podataka i logističku koordinaciju u sjevernom Iraku, navodi se u izvještaju Kongresa SAD.