Pojavio se snimak iranskog napada na američku bazu: Aktivirani protivvazdušni sistemi

Iran je lansirao projektile na više lokacija, među kojima je i američka vojna baza u Kataru. Protivvazdušni sistemi aktivirani su u američkoj bazi Ain al-Asad u Iraku zbog straha od mogućeg iranskog napada.

Kako je za Haaretz izjavio jedan izraelski zvaničnik, Iran je ispalio šest raketa na američku bazu u Kataru i jednu raketu na bazu u Iraku.

Mediji javljaju da su projektili lansirani i na Bahrein. Na društvenim mrežama pojavio se navodni snimak napada na američku bazu u Kataru. Tenziје su na vrhuncu otkako su SAD izvele udare na tri iranska nuklearna reaktora tokom noći između subote i nedelje.