Muzur ugostio Erdoanovog sina i ambasadora Turske u BiH

Načelnik Općine Ilidža Nermin Muzur ugostio je danas visoku delegaciju iz Republike Turske, koju su činili Bilal Erdoan (Erdogan), sin predsjednika Republike Turske Redžepa Tajipa Erdoana (Recepa Tayyipa Erdogana), ambasador Republike Turske u Bosni i Hercegovini Emin Akseki, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Turske Nurettin Alan, rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) dr. Ahmet Jildirim (Yıldırım), te Hasan Topalolu (Topaloğlu), predsjednik Fondacije za razvoj obrazovanja Sarajevo.

Delegacija je posjetila Općinu Ilidža s ciljem jačanja odnosa i zajedničkih inicijativa, a tokom susreta razmijenjena su mišljenja o dosadašnjoj saradnji. Dogovoren je i nastavak partnerskog djelovanja u oblastima obrazovanja, lokalnog razvoja i međunarodne saradnje.

U fokusu razgovora bio je Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS), koji je bi trebao biti svojevrsna spona u saradnji između Općine Ilidža i lokalnih zajednica u Republici Turskoj.

Zaključeno je da upravo IUS može poslužiti kao most koji će dodatno povezati obrazovne i institucionalne aktere u narednom periodu, te biti baza za dalju saradnju između Općine Ilidža i institucija Repulike Turske.

U prijateljskoj atmosferi iskazana je zajednička spremnost da se ulože dodatni napori kako bi Ilidža, kao lokalna zajednica, i IUS, kao međunarodna obrazovna ustanova, nastavili rasti i razvijati se zajedno.