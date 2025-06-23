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ESKALACIJA

Bahrein aktivirao sirene, građani upozoreni da potraže sklonište

Ministarstvo unutrašnjih poslova je pozvalo stanovnike da se upute na "najbliže sigurno mjesto"

Bahrein: Oglasile se sirene. Platforma X

M. Až.

23.6.2025

Bahreinsko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su uključene sirene za uzbunu i pozvalo stanovnike da se odmah upute na "najbliže sigurno mjesto".

U seriji objava na platformi X, ministarstvo je navelo da građani treba da potraže zaklon u zgradama ili drugim natkrivenim prostorima "dok opasnost ne prođe", bez preciziranja o kakvoj prijetnji je riječ.

Također su uputili apel građanima da "budu oprezni" i preduzmu mjere sigurnosti "u slučaju snažne eksplozije".

# BAHREIN
# IRAN
# SIRENE
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