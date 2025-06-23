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TEHERAN UZVRATIO

Zvaničnik Bijele kuće: Trampova administracija je očekivala odmazdu Irana

Imali su sličan odgovor nakon Sulejmanija, rekao je zvaničnik

Stigla još jedna reakcija iz Bijele kuće. Platforma X

A. O.

23.6.2025

Visoki zvaničnik Bijele kuće za CNN je izjavio da je američka administracija očekivala da će Teheran uzvratiti nakon američkih napada na iranska nuklearna mjesta tokom vikenda, a predsjednik ne želi više vojnog angažmana u regiji.

- Znali smo da će uzvratiti. Imali su sličan odgovor nakon Sulejmanija - rekao je zvaničnik, misleći na Kasema Sulejmanija, iranskog komandanta ubijenog u američkom zračnom napadu 2020. godine.

Zvaničnik je rekao da su prve procjene bile da projektili koje su Iranci ispalili u ponedjeljak nisu pogodili svoje predviđene ciljeve. Ministarstvo odbrane Katara saopćilo je da je njegova protivzračna odbrana presrela iranski raketni napad na američku zračnu bazu u toj zemlji.

- Predsjednik Donald Tramp (Trump) spreman je eskalirati vojno učešće SAD-a ako bude potrebno - rekao je zvaničnik.

Tramp je u ponedeljak popodne trebalo da razgovara sa zvaničnicima nacionalne sigurnosti i moguće je da bi se njegovo držanje promijenilo.

# TEHERAN
# BIJELA KUĆA
# IRAN
# SAD
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