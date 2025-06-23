Zvaničnik Bijele kuće: Trampova administracija je očekivala odmazdu Irana

- Znali smo da će uzvratiti. Imali su sličan odgovor nakon Sulejmanija - rekao je zvaničnik, misleći na Kasema Sulejmanija, iranskog komandanta ubijenog u američkom zračnom napadu 2020. godine.

Visoki zvaničnik Bijele kuće za CNN je izjavio da je američka administracija očekivala da će Teheran uzvratiti nakon američkih napada na iranska nuklearna mjesta tokom vikenda, a predsjednik ne želi više vojnog angažmana u regiji.

Zvaničnik je rekao da su prve procjene bile da projektili koje su Iranci ispalili u ponedjeljak nisu pogodili svoje predviđene ciljeve. Ministarstvo odbrane Katara saopćilo je da je njegova protivzračna odbrana presrela iranski raketni napad na američku zračnu bazu u toj zemlji.

- Predsjednik Donald Tramp (Trump) spreman je eskalirati vojno učešće SAD-a ako bude potrebno - rekao je zvaničnik.

Tramp je u ponedeljak popodne trebalo da razgovara sa zvaničnicima nacionalne sigurnosti i moguće je da bi se njegovo držanje promijenilo.